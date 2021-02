Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a défendu la stratégie vaccinale commune de l’UE comme la bonne chose à faire au nom de la solitaire européenne, mais a admis des erreurs dans sa planification et son déploiement.

« Je déteste imaginer ce que cela aurait signifié si quelques grands États membres avaient obtenu un vaccin et que les autres étaient repartis les mains vides. Ce que cela aurait signifié pour notre marché intérieur et pour l’unité de l’Europe! » a déclaré von der Leyen mercredi matin, s’exprimant devant le Parlement européen.

« Ce serait un non-sens économique. Et ce serait la fin de notre communauté. »

Ce discours était la première fois que le président s’adressait à l’ensemble du Parlement européen depuis que le mécanisme de contrôle des exportations annoncé fin janvier avait presque réimposé une frontière rigide entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord. Cette décision a été considérée comme un fiasco et a provoqué une condamnation immédiate de Londres, Dublin et Belfast.

« L’essentiel est que des erreurs ont été commises dans le processus qui a conduit à la décision. Et je le regrette profondément », a admis von der Leyen. « Mais à la fin, nous avons bien fait les choses. Et je peux vous assurer que ma Commission fera tout son possible pour protéger la paix en Irlande du Nord. »

Le président a cherché à préciser que le mécanisme de transparence des exportations n’affectera pas les entreprises « qui honorent leurs contrats avec l’UE » et qu’il existe de nombreuses exemptions en place, y compris les Balkans occidentaux et les 92 pays à faible revenu couverts par le programme COVAX.

Von der Leyen a commencé son discours dans son allemand natal, notant les progrès réalisés par les campagnes de vaccination contre le COVID-19 dans l’UE, en particulier dans les maisons de soins et parmi le personnel médical.

« Nous travaillerons aussi dur que possible pour atteindre notre objectif de faire vacciner 70% de la population adulte en Europe d’ici la fin de l’été », a-t-elle promis.

La présidente, qui a fait face aux critiques les plus sévères de son mandat sur la distribution des vaccins, a semblé accepter en partie le blâme pour le déploiement décevant, affirmant que les institutions de l’UE et les États membres sous-estimaient la difficulté de la production de masse.

« Nous étions en retard à l’admission. Nous étions trop optimistes quant à la production de masse. Et peut-être étions-nous trop sûrs que ce que nous avons commandé serait réellement livré à temps. »

« Il faut normalement cinq à dix ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l’avons fait en dix mois. C’est une grande réussite scientifique », a-t-elle ajouté.

Le président a déclaré aux députés que l’Europe avait investi « des milliards d’euros dans les capacités à l’avance » et que la Commission avait exhorté les États membres à planifier le déploiement de leurs vaccins.

Von der Leyen a également défendu le processus d’autorisation de l’Agence européenne des médicaments, qui a été critiquée pour avoir agi plus lentement que ses homologues aux États-Unis et au Royaume-Uni.

« Il n’y a pas de compromis lorsqu’il s’agit d’injecter une substance biologiquement active à une personne en bonne santé », a-t-elle déclaré. « Ce temps supplémentaire est un investissement essentiel pour la confiance et la sécurité. »

Cependant, le président a admis que le partage des données d’essais cliniques avec l’EMA doit être amélioré et a annoncé que Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé, travaillera sur un cadre réglementaire « pour permettre à l’EMA de revoir les vaccins le plus rapidement possible ».

À la fin de son discours, la présidente a pris un ton plus sombre, mettant en garde contre l’incertitude et le danger des nouvelles variantes de coronavirus.

« Nous n’avons pas encore une vue d’ensemble de l’efficacité des traitements et des vaccins sur les nouvelles souches. Mais nous savons que ces variantes continueront d’émerger. Et nous savons que nous devons anticiper et nous préparer immédiatement. »

Von der Leyen a sonné l’alarme sur la nécessité d’augmenter la production et de coordonner l’approvisionnement en ingrédients médicaux clés, nécessaires à la fabrication des nouveaux vaccins ARNm, comme celui fabriqué par Pfizer et BioNTech. Elle a déclaré que ce sera la tâche principale de l’autorité d’intervention d’urgence sanitaire (HERA) que la Commission mettra en place cette année.

« Nous ne pourrons relever ce défi que si nous restons unis. Notre ennemi commun est le virus », a-t-elle conclu.