Von der Leyen déclare que l’UE est prête à discuter de la dispense de brevet du vaccin Covid-19 suite au soutien des États-Unis à la proposition

S’exprimant jeudi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE serait disposée à examiner les propositions de renonciation aux brevets du vaccin Covid-19 après que les États-Unis aient donné leur soutien au plan mercredi.

«L’UE est également prête à discuter de toute proposition visant à résoudre la crise de manière efficace et pragmatique», von der Leyen a déclaré dans un discours à l’Institut universitaire européen de Florence.

«C’est pourquoi nous sommes prêts à discuter de la manière dont la proposition américaine de dérogation sur la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 pourrait aider à atteindre cet objectif». elle a ajouté.

Alors que la suggestion a été faite à l’origine par l’Afrique du Sud et l’Inde à l’Organisation mondiale du commerce en octobre et a recueilli le soutien d’un certain nombre de pays en développement, les États-Unis n’ont donné leur soutien que mercredi.

L’UE, ainsi que le Royaume-Uni et la Suisse, qui abrite un certain nombre de grandes sociétés pharmaceutiques, s’étaient opposées à de tels plans.

En avril, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que sur les 700 millions de vaccins administrés dans le monde, seuls 0,2% d’entre eux l’avaient été dans des pays à faible revenu. Le plan proposé vise à augmenter la production de vaccins, notamment dans les pays moins développés, mais verrait les sociétés pharmaceutiques perdre temporairement des brevets sur leurs vaccins vitaux.

Lors de l’annonce du soutien de Washington au plan, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré que «Les temps extraordinaires appellent des mesures extraordinaires.»

