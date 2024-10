La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annulé ses entretiens prévus avec le Premier ministre serbe Milos Vucevic, citant sa précédente rencontre avec un responsable russe.

Von der Leyen est arrivée vendredi à Belgrade dans le cadre de sa tournée dans les Balkans. Elle a rencontré le président serbe Aleksandar Vucic et devait également rencontrer Vucevic.

« Nous avons annulé la rencontre avec le Premier ministre après sa rencontre avec le ministre russe de l’Economie », a déclaré à l’AFP l’ambassadeur de l’UE en Serbie Emmanuel Gioffre, soulignant que la Serbie avait signalé son intention de « renforcer ses relations économiques avec la Russie ».

Vucevic a rencontré le ministre russe du Développement économique Maksim Reshetnikov, qu’il a remercié pour le soutien de Moscou à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Serbie.















« La Serbie apprécie grandement ce soutien et n’oubliera pas », » a déclaré Vucevic. Il a également remercié Moscou d’avoir invité Belgrade à participer au sommet des BRICS à Kazan en début de semaine.

Vucic avait déclaré qu’il n’y participerait pas, citant les visites de Von der Leyen et du Premier ministre polonais Donald Tusk, mais plusieurs ministres et le vice-Premier ministre Aleksandar Vulin se sont rendus à Kazan et ont participé aux réunions des BRICS.

Reshetnikov a exprimé l’appréciation de Moscou pour le refus de la Serbie de se joindre aux sanctions de l’UE contre la Russie. La Serbie a déclaré sa neutralité militaire et a ignoré à plusieurs reprises les pressions de Bruxelles pour « harmoniser sa politique étrangère » avec celui de l’UE.















Vucic et le cabinet ont souligné à plusieurs reprises l’hypocrisie et les deux poids, deux mesures de l’Occident en insistant sur les frontières de l’Ukraine, tout en exigeant que la Serbie reconnaisse sa province du Kosovo comme un État indépendant dirigé par des Albanais de souche soutenus par l’OTAN.

La Serbie est officiellement déterminée à rejoindre l’UE, mais le bloc a conditionné son adhésion à des sanctions contre la Russie et à la reconnaissance du Kosovo – entre autres choses – ce que Vucic a juré de ne jamais faire.