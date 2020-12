S’adressant aux législateurs européens mercredi, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que des progrès avaient été accomplis dans les négociations UE-Royaume-Uni et que bien que la voie vers un accord soit «étroite», la possibilité de conclure un accord commercial post-Brexit est là. .

«Dans l’état actuel des choses, je ne peux pas vous dire s’il y aura un accord ou non. Mais je peux vous dire qu’il y a un chemin vers un accord maintenant. Le chemin est peut-être très étroit, mais il est là », a déclaré von der Leyen aux députés européens tout en les informant de l’état d’avancement des négociations commerciales avec le Royaume-Uni.

Le chef de l’exécutif de l’UE a confirmé les commentaires du négociateur en chef du bloc selon lesquels les deux parties ont résolu l’un des trois problèmes majeurs qui les empêchaient de parvenir à un accord, affirmant que l’UE et le Royaume-Uni avaient trouvé «une voie à suivre sur les questions essentielles» et ajoutant que les deux domaines restants sont ce que l’on appelle les règles du jeu équitables pour les entreprises et l’accès de la pêche de l’UE aux eaux britanniques.

«Je suis heureux d’annoncer que les problèmes liés à la gouvernance sont désormais largement résolus», a déclaré von der Leyen, soulignant que les jours suivants seront «décisifs». Elle a également déclaré que des progrès avaient été accomplis sur les aides d’État et un «grand pas en avant» sur les normes, les deux parties étant convenues d’un mécanisme solide de non-régression qui garantira que leurs «normes communes élevées en matière de travail, sociales et environnementales ne seront pas saper. »

Plus tôt dans la semaine, von der Leyen et le Premier ministre britannique, Boris Johnson ont accepté de «faire un effort supplémentaire», attribuant une fois de plus tles négociateurs en chef du Brexit, Michel Barnier et son homologue britannique, David Frost, pour reprendre les négociations, «Même à ce stade tardif.»

Si l’UE et le Royaume-Uni ne parviennent pas à conclure un accord avant la fin de la période de transition, le 31 décembre, ils échangeront aux conditions prévues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).