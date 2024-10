Von der Leyen appelle à une discussion européenne sur les Ukrainiens — RT World News

Le bloc a « urgemment » besoin d’un plan pour s’occuper des 4,5 millions de réfugiés, a déclaré le président de la Commission européenne.

L’UE doit tenir compte de ses ressources limitées lorsqu’elle décide quoi faire des millions d’Ukrainiens vivant comme réfugiés dans le bloc, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Actuellement, environ 4,5 millions de réfugiés ukrainiens vivent dans l’UE. En juin dernier, la Commission européenne a prolongé le statut de protection temporaire de ces demandeurs d’asile jusqu’en mars 2026, leur garantissant la résidence, les permis de travail, les prestations sociales et l’accès aux soins de santé et à l’éducation jusqu’à cette date.

« Nous devons de toute urgence réfléchir ensemble à la voie à suivre » von der Leyen a écrit lundi aux dirigeants européens, soulignant que quel que soit le système mis en place après mars 2026, il devrait respecter « Les propres besoins de l’Ukraine » et « les limites de nos ressources. »

« Sur la base de cette réflexion, la Commission pourra présenter des propositions » visant à « gérer la situation aussi longtemps que nécessaire » a-t-elle ajouté.

La lettre de Von der Leyen appelle également à un renforcement des règles d’immigration et de sécurité des frontières à l’échelle du bloc, y compris la construction de « centres de retour » en dehors de l’UE pour retenir les migrants non ukrainiens dont les demandes d’asile ont été rejetées. Cette lettre fait suite à une série de victoires de la droite aux élections régionales, nationales et européennes de cet été, et après qu’un groupe de 17 États membres a demandé à Bruxelles de les autoriser à procéder à davantage d’expulsions.















Pendant ce temps, certains États membres réduisent considérablement les allocations accordées aux réfugiés ukrainiens. En Irlande, où les Ukrainiens représentent désormais 2 % de la population, le gouvernement a récemment réduit les allocations sociales pour les réfugiés hébergés par l’État de 232 € (253 $) par semaine à 39 € (42,55 $). Le ministre d’État irlandais, James Browne, a déclaré l’année dernière que les généreuses prestations offertes par l’Irlande avaient provoqué un « augmentation significative des mouvements secondaires » d’Ukrainiens en Irlande en provenance d’autres pays de l’UE.

L’Irlande envisage également d’abolir son programme de logement gratuit pour les Ukrainiens l’année prochaine, a rapporté la semaine dernière l’Irish Times.

En juin 2024, l’Allemagne avait accueilli près de 1,2 million d’Ukrainiens, faisant du pays sa première destination au sein de l’UE. Avec un nombre record de migrants arrivant également d’Afrique et du Moyen-Orient, la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a averti le mois dernier que les ressources de l’État et du gouvernement fédéral avaient été réduites. «presque épuisé» faire face à l’afflux.

En août, un autre État membre de l’UE, la Hongrie, a annoncé que les réfugiés venant de régions d’Ukraine considérées par Budapest comme non touchées par le conflit n’auraient plus droit à un logement gratuit, à l’exception des personnes vulnérables.