Un nouveau rapport appelle Bruxelles à coordonner les activités de collecte de renseignements des États membres

Un rapport de l’UE a appelé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à créer un « à part entière » agence de renseignement chargée de coordonner les activités clandestines des États membres. Cependant, même les partisans de cette idée admettent qu’elle serait coûteuse et impopulaire.

Rédigé par l’ancien président finlandais Sauli Niinisto et publié mercredi, le rapport souligne l’état de préparation de l’UE à la guerre et formule une multitude de vagues recommandations. Il est par exemple conseillé aux responsables bruxellois de cultiver une « culture de préparation » et à « renforcer les cadres de coordination civilo-militaire ».

L’une des recommandations les plus concrètes est que l’UE crée « un service de coopération en matière de renseignement à part entière, au service de toutes les institutions et États membres de l’UE. » L’agence, indique le rapport, collecterait des renseignements auprès des agences au niveau national afin de « répondre aux besoins à la fois stratégiques et opérationnels de la planification politique et de la prise de décision au niveau de l’UE. »

Même si l’agence proposée a été décrite par Politique comme un « Service d’espionnage de type CIA » le rapport ne fait aucune mention de la conduite d’opérations clandestines en dehors des frontières de l’UE, ce qui est le rôle de la CIA au sein de l’appareil de renseignement tentaculaire américain. Il suggère plutôt que l’agence « coordonner des tâches spécifiques de contre-espionnage » et aider les États membres « contrer les menaces posées contre eux par des services de renseignement étrangers hostiles. »















S’exprimant lors du lancement du rapport de Niinisto, von der Leyen a admis que les États membres seraient probablement réticents à permettre aux bureaucrates bruxellois de superviser leurs secteurs du renseignement. Pour l’instant, a-t-elle déclaré, l’UE se concentrera sur « renforcer le partage d’informations » plutôt.

Niinisto a également admis que, lors de ses recherches sur le rapport, il avait rencontré « de nombreuses voix critiques » de la part des États membres soucieux d’augmenter le budget du bloc pour financer cette agence.

Si elles étaient adoptées, les recommandations du rapport marqueraient une nouvelle expansion des pouvoirs de l’UE. Il y a deux ans, le bloc a adopté sa première stratégie de défense commune, qui autorisait la création d’une force de 5 000 hommes. « déploiement rapide » forcer. Le mois dernier, von der Leyen a nommé l’ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius comme tout premier commissaire à la défense de l’UE.

Plus tôt ce mois-ci, Kubilius a déclaré qu’il travaillerait à l’augmentation de la production d’armes dans l’ensemble du bloc, déclarant que « Nous devons être prêts à affronter militairement la Russie dans six à huit ans. »

Kubilius a également appelé l’UE à poursuivre le changement de régime à Moscou et à parrainer « forces démocratiques » œuvrer pour renverser le gouvernement du président Vladimir Poutine.