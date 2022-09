Volvo Trucks a déclaré mercredi que la production de trois modèles de camions électriques lourds était en cours, son président ayant déclaré à CNBC que la nouvelle représentait “un grand moment” pour l’entreprise.

Dans un communiqué, Volvo Trucks a déclaré que les véhicules électrifiés Volvo FM, Volvo FMX et Volvo FH pourraient rouler à un poids total de 44 tonnes métriques.

Selon la société, la portée du FM électrique peut atteindre 380 kilomètres, soit un peu plus de 236 miles. Les portées pour le FMX et le FH vont jusqu’à 320 km et 300 km, respectivement.

La société a déclaré que la production commençait dans une usine de Göteborg, en Suède. L’année prochaine, la production débutera sur un site à Gand, en Belgique.

Les batteries seront fournies par une usine Volvo Trucks à Gand. Volvo Trucks, qui fait partie du groupe Volvo, a déclaré qu’il disposait désormais de “six modèles de camions électriques en série dans le monde”.