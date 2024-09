Volvo installe un radar de sauvetage à l’intérieur du SUV électrique EX90 2025

NEWPORT BEACH, Californie – Volvo est sur le point de rendre impossible de laisser un enfant ou un animal de compagnie coincé dans un véhicule chaud.

Le SUV électrique EX90 2025 est équipé d’un système qui utilise sept capteurs radar pour détecter pratiquement tout être vivant laissé dans un véhicule verrouillé. Les capteurs sont dissimulés dans la console centrale, les lampes de lecture et le compartiment de chargement.

Le véhicule électrique Volvo EX90 2025 est doté de sept capteurs radar intérieurs pour détecter les « micro mouvements » des enfants ou des animaux domestiques laissés dans le véhicule.

Ils détectent les mouvements au niveau des repose-pieds, des sièges ou du compartiment de chargement du véhicule familial à trois rangées, m’a expliqué Gary Kalsaria, planificateur de produits Volvo, au cours d’un dîner après avoir récemment passé une journée au volant de l’EX90. Ils scannent l’intérieur à chaque fois que vous verrouillez la voiture. Si le système détecte un mouvement, le conducteur reçoit un message lui demandant de vérifier l’intérieur et les portes ne se verrouillent pas.

Le radar, extrêmement précis, détecte des « micro-mouvements » inférieurs à un millimètre, aussi subtils que le mouvement d’une couverture sur la poitrine d’un enfant endormi, a expliqué Kalsaria. Le système ne verrouillera pas la porte s’il détecte un mouvement à l’intérieur.

Le Volvo EX90 EV 2025 est évalué à 310 miles d’autonomie avec une charge.

Toujours sur ses gardes

Volvo affirme que plus de 900 enfants sont morts dans des véhicules chauds aux États-Unis depuis le début de la tenue des registres en 1998. Il n’existe aucune estimation du nombre d’animaux qui ont péri dans des véhicules chauds.

Le système est toujours actif, sauf si le conducteur le désactive.

Même si le conducteur passe outre l’alerte, la Volvo active la climatisation pour protéger les occupants de la chaleur ou de l’hypothermie. La climatisation continue de fonctionner jusqu’à ce que la batterie de 111 kW du véhicule électrique soit déchargée.

Après une période définie, l’alerte déverrouille également les portes et baisse les fenêtres pour éviter que les occupants n’aient trop chaud.

Volvo ne fera aucun commentaire sur les projets futurs du système, mais il serait surprenant que la marque soucieuse de la sécurité ne le déploie pas à grande échelle.

Hyundai et Toyota proposeront cette année un système de détection intérieure à radar unique dans le SUV Tucson 2025 et la minifourgonnette Sienna, respectivement.

Ces systèmes seront probablement disponibles avant le début des ventes de l’EX90, mais ils disposent de moins de capteurs et manquent de certaines des autres capacités du Volvo.

L’EX90 sera commercialisé à la fin de cette année. Les prix débuteront à 79 995 $.

