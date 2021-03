Le nouveau programme de congé parental de Volvo est parmi les plus complets de l’industrie automobile. Par exemple, General Motors et Stellantis offrent aux salariés américains jusqu’à 12 semaines de congé familial payé pour les nouveaux parents, tandis que Ford Motor offre jusqu’à huit semaines. Celles-ci s’ajoutent aux six à huit semaines offertes aux mères biologiques par le biais de la loi sur le congé familial et médical.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy