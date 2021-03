Volvo Cars a annoncé mardi qu’il prévoyait de devenir une « entreprise de voitures entièrement électriques » d’ici 2030, toutes les ventes des modèles purement électriques de la société devant être mises en ligne.

Afin d’atteindre son objectif, l’entreprise cherchera à retirer les voitures à moteur à combustion interne – y compris les hybrides – de son offre mondiale d’ici la fin de la décennie.

Le géant automobile chinois a lancé l’année dernière sa première voiture entièrement électrique. À moyen terme, il souhaite que la moitié des ventes mondiales soient entièrement électriques d’ici 2025, les hybrides représentant l’autre moitié.

« Il n’y a pas d’avenir à long terme pour les voitures équipées d’un moteur à combustion interne », a déclaré Henrik Green, directeur technique de Volvo Cars, dans un communiqué.

« Nous sommes fermement résolus à devenir un constructeur automobile exclusivement électrique et la transition devrait avoir lieu d’ici 2030 », a ajouté Green.

S’adressant à « Squawk Box Europe » de CNBC mardi matin, le PDG Håkan Samuelsson a cherché à étoffer certains des détails liés au modèle de vente « en ligne uniquement », expliquant qu’il y avait plusieurs éléments pour obtenir une voiture.

«Le premier est, bien sûr, de voir de manière très transparente, combien coûtent-ils, quels modèles sont disponibles… appelez cela le« menu »- qui sera en ligne, et c’est aussi là que vous mettez votre commande», a-t-il déclaré.

« Mais vous devez aussi, bien sûr, voir la voiture et faire un essai routier – cela continuera », a-t-il ajouté.

« Ainsi, un client entrera et fera un essai routier d’une voiture, puis les vendeurs … aideront bien sûr également les clients à passer leur commande sur volvocars.com. »

« Je pense que beaucoup le feront, probablement la plupart », a déclaré Samuelsson, « mais certains, de plus en plus, le feront probablement aussi par eux-mêmes dans leur salon, en le commandant directement. »

« Je pense qu’il est très important de dire que ce n’est pas… des ventes en ligne où vous récupérez la voiture dans un port, la voiture sera toujours livrée et démontrée par nos partenaires. »

Samuelsson a poursuivi en décrivant les hybrides comme une «technologie de pontage» avant d’ajouter que, à long terme, «ce sont toutes des voitures électriques». Les ventes en ligne, a-t-il ajouté, offraient de la transparence.

« Cela réduira-t-il les marges, diminuera-t-il nos coûts? Oui, probablement, et je pense que c’est quelque chose avec lequel nous et nos partenaires devons travailler parce que la concurrence sera rude. »

« Mais le coût sera moins élevé, principalement en ligne », a-t-il poursuivi en expliquant. « Non pas parce que nous prenons une plus grande part du gâteau – c’est parce que c’est un moyen plus efficace de distribuer les voitures, nous évitons d’avoir des voitures trop longtemps dans la mauvaise salle d’exposition. »

« Et bien sûr, cela permet également de fidéliser, donc nous gardons le client et nous réduisons nos coûts d’acquisition de clients. C’est donc un moyen plus simple et plus efficace de vendre des voitures. »

Technologie électrique, nouvelles cibles

Volvo Cars devient la dernière grande entreprise automobile à élaborer des plans pour un avenir centré sur la mobilité électrique.

Ford, par exemple, a récemment annoncé qu’il investirait 1 milliard de dollars dans une usine de production de véhicules électriques à Cologne, en Allemagne, la branche européenne de la société s’engageant à «all-in» sur les véhicules électriques dans les années à venir.

Dans les plans annoncés le mois dernier, Ford a déclaré que toute sa gamme de véhicules de tourisme en Europe serait « sans émissions, entièrement électrique ou hybride rechargeable » d’ici le milieu de 2026, avec une offre « entièrement électrique » d’ici 2030.

En février, Jaguar Land Rover a également annoncé que sa marque Jaguar deviendrait entièrement électrique à partir de 2025. En outre, la société, qui appartient à Tata Motors, a déclaré que son segment Land Rover déploierait six «variantes électriques pures» sur le cinq prochaines années.

Ailleurs, le constructeur automobile sud-coréen Kia lancera son premier véhicule électrique dédié cette année, tandis que le groupe allemand Volkswagen investit environ 35 milliards d’euros (environ 42,14 milliards de dollars) dans des véhicules électriques à batterie et déclare vouloir déployer environ 70 modèles entièrement électriques d’ici 2030. .