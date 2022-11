Volvo dévoile un nouveau SUV électrique à 80 000 $ avec lidar Luminar

Le projet de Volvo de vendre exclusivement des véhicules entièrement électriques d’ici 2030 a débuté mercredi avec la révélation de son EX90, le premier d’une nouvelle gamme de véhicules électriques pour le constructeur automobile suédois.

Le constructeur automobile appelle le SUV à sept places son nouveau véhicule phare, à partir d’un peu moins de 80 000 $. La société a déclaré que la production de la voiture devrait commencer aux États-Unis l’année prochaine en Caroline du Sud, suivie d’une production en Chine. NOUS les livraisons aux clients devraient commencer au début de 2024, a déclaré Volvo.

L’EX90 ressemble à la gamme actuelle de véhicules de Volvo Cars. Sur une charge complète, la voiture devrait atteindre jusqu’à 300 miles d’autonomie, selon la société. L’intérieur est moderne, minimaliste – une tendance rendue populaire par Tesla – avec un grand écran de contrôle central et un petit groupe d’informations pour le conducteur derrière le volant.

La voiture marque également l’introduction de Luminar Technologies’ système lidar comme équipement standard dans un véhicule construit commercialement. De nombreux acteurs de l’industrie automobile pensent que le lidar est la prochaine génération de technologie de sécurité et un pas de plus vers des véhicules plus automatisés ou autonomes.

Les lidars, ou systèmes de détection et de télémétrie de la lumière, peuvent détecter l’environnement et aider les voitures à éviter les obstacles. Ils utilisent la lumière pour créer des images haute résolution qui offrent une vue plus précise de l’environnement que les caméras ou le radar seuls.

Tous les EX90 seront livrés en standard avec un capteur lidar et un logiciel associé de Luminar, basé en Floride.