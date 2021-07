Volvo dévoile un concept EV avec des portes suicide comme «manifeste» de son avenir tout électrique

L’extérieur du véhicule présente une version mise à jour des phares et du logo signature de Volvo à l’avant, de grands feux arrière en forme de « L » et un toit en verre. Il comporte également des portes suicide qui s’ouvrent depuis le milieu du véhicule, une conception populaire pour les véhicules conceptuels qui en fait rarement des modèles de production en raison de problèmes d’ergonomie et de sécurité.

« Notre Concept Recharge représente un manifeste pour l’avenir tout électrique de Volvo Cars, ainsi qu’un nouveau type de véhicule », a déclaré Robin Page, responsable du design chez Volvo. « Il affiche des proportions nouvelles et modernes qui vont de pair avec une polyvalence accrue et montre ce que la technologie peut permettre en termes de design. »

La technologie Lidar, telle que le système Iris de Luminar, devrait augmenter considérablement la sécurité des véhicules et être cruciale pour que les véhicules autonomes « voient » leur environnement. Les lidars, ou systèmes de détection et de télémétrie par la lumière, peuvent détecter l’environnement et aider les voitures à éviter les obstacles. Ils utilisent la lumière pour créer des images haute résolution qui offrent une vue plus précise du monde que les caméras ou les radars seuls.

Volvo devrait dévoiler l’année prochaine son premier véhicule électrique de nouvelle génération, successeur de l’actuel SUV XC90 de Volvo. Ce sera le premier nouveau véhicule électrique depuis que la société, qui appartient à la société chinoise Geely, a annoncé plus tôt cette année son intention de devenir un constructeur automobile entièrement électrique d’ici 2030.

Volvo n’a pas publié la gamme de véhicules électriques et les spécifications de performances attendues pour le véhicule concept. Les constructeurs automobiles construisent généralement des véhicules conceptuels pour évaluer l’intérêt des clients ou montrer l’orientation future d’un véhicule ou d’une marque.