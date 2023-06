Volvo adopte la norme de recharge des véhicules électriques de Tesla

constructeur automobile suédois Voitures Volvo a annoncé mardi avoir signé un accord avec Tesla qui permettra aux conducteurs de ses véhicules électriques de se recharger dans environ 12 000 bornes de recharge Tesla en Amérique du Nord à partir de l’année prochaine.

Dans le cadre de l’accord, les véhicules électriques de Volvo seront équipés de prises conçues par Tesla, appelées North American Charging Standard, à partir de 2025.

L’accord de Volvo avec Tesla semble identique aux accords conclus ces dernières semaines par Ford Motor, Moteurs généraux et Rivien. Alors que d’autres rivaux, dont Hyundai et Chrysler parent Stellantide ont déclaré qu’ils envisageaient des mesures similaires, Volvo est le premier fabricant européen de véhicules électriques à s’engager formellement à respecter la norme de recharge NACS pour ses véhicules électriques vendus en Amérique du Nord.

« Nous voulons rendre la vie avec une voiture électrique aussi facile que possible », a déclaré le PDG de Volvo, Jim Rowan, dans un communiqué. « L’accès à une infrastructure de recharge simple et pratique est l’un des principaux obstacles au passage à la conduite électrique – une étape clé pour rendre les transports plus durables -.

Volvo a déclaré que les conducteurs de ses véhicules électriques pourront utiliser les superchargeurs de Tesla avec un adaptateur à partir du premier semestre 2024. Volvo ajoutera en même temps les emplacements des bornes de recharge Tesla à son application propriétaire.

Aux États-Unis, la plupart des véhicules électriques et des bornes de recharge autres que Tesla utilisent une conception de prise concurrente, la norme du domaine public du système de recharge combiné. Alors que Teslas peut utiliser des chargeurs CCS avec un adaptateur, actuellement, seuls les véhicules électriques Tesla peuvent utiliser des chargeurs Tesla.

La conception de la prise de charge NACS de Tesla était exclusive jusqu’à la fin de l’année dernière, lorsque Tesla a publié les détails techniques de son système et a déclaré n’importe qui pourrait adopter la norme.

Les lacunes du CCS préoccupent de plus en plus les constructeurs automobiles de Detroit, qui investissent tous des milliards dans une vague de nouveaux véhicules électriques prévus au cours des prochaines années. Plusieurs études ont montré que les réseaux de recharge CCS ont une fiabilité bien inférieure à celle du réseau de Tesla. De plus, la prise de charge rapide CCS est plus grande et plus lourde que la prise NACS de Tesla, ce qui la rend difficile à utiliser pour les conducteurs âgés ou handicapés.

Plusieurs entreprises liées à la recharge, y compris les réseaux de recharge EVgo et ChargePoint, et les fabricants de chargeurs de VE, y compris ABB et Blink Charging, ont déclaré avoir commencé à ajouter des prises NACS à leurs chargeurs ou prévoyaient de le faire dans les mois à venir.