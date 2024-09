Volvo a construit une contrefaçon Prowler. C’était bien plus cool que l’original

Concept Volvo T6 Roadster 2005 Moteur V6 biturbo de 3,0 litres Sortir 300 chevaux Transmission Automatique à cinq vitesses Type de lecteur Propulsion arrière

Il y a vingt ans, un concept Volvo tout à fait unique a fait ses débuts au salon SEMA 2005 : le T6 Roadster. Même si elle était présente sur le stand officiel du constructeur automobile, l’entreprise n’a pas participé à sa conception. Il a été conçu et fabriqué à la main par Leif Tufvesson, ancien employé de Volvo, dans son garage, qui a lancé le projet en 1998 en assemblant des pièces de différents modèles Volvo et son propre matériel fait maison. C’était sa vision d’un hot rod suédois.

Voici Concept We Forgot, notre plongée en profondeur dans les concept-cars étranges et merveilleux dont vous ne vous souvenez peut-être pas.

Volvo fournirait à Tufvesson une voiture de don pour les pièces, mais il a commencé par construire le cadre tubulaire du T6 autour du moteur et de la transmission : un six cylindres en ligne biturbo de 2,9 litres emprunté à une S80 et une transmission automatique Geartronic à cinq vitesses qui propulsait les roues arrière. Il a peaufiné le moteur, situé derrière les sièges arrière, augmentant la puissance de 268 chevaux à « environ 300 ».

Tufvesson a lui-même formé la majeure partie de la carrosserie à partir de panneaux d’aluminium de 0,6 pouce, s’inspirant de leurs formes de diverses Volvo dans le but de créer un roadster d’apparence classique qui se démarque. Les Volvo P1800, PV444 et XC70 ont influencé le capot arrière (qui s’ouvre pour refroidir le moteur une fois que le compartiment atteint une température spécifique), les feux arrière et la calandre, tandis qu’il a utilisé les S60, C70 et S80 pour aider à définir le côtés.

À l’intérieur, Tufvesson a emprunté encore plus au S80 pour compléter le T6. Les sièges, le levier de vitesses, le pédalier et les instruments (placés au centre du tableau de bord) proviennent tous de la berline, qu’il a complétée par un volant S60 spécial qui ne satisferait certainement pas les avocats d’affaires ou les spécialistes de la sécurité d’aujourd’hui. défenseurs.

Tufvesson a fabriqué les bras triangulaires pour les suspensions avant et arrière entièrement indépendantes, qui comprenaient des ressorts à lames en fibre de carbone personnalisés et une crémaillère de direction S80 raccourcie. Il a emprunté des broches au C70 pour l’avant et des broches avant S80 pour l’arrière, qui avaient des bras oscillants inférieurs avec des amortisseurs Ohlins. Elle roulait sur des roues décalées de 20 et 22 pouces, qui cachaient les étriers avant à six pistons, les disques avant de 13,0 pouces et le système de freinage arrière de la S80.

Le temps passé par Tufvesson chez Volvo a été bref lorsqu’il a débuté en 1995, ne passant que six mois en tant que technicien dans le département de recherche et développement de l’entreprise avant que Christian von Koenigsegg ne l’embauche. Pendant son séjour chez le constructeur suédois de supercars, où Tufvesson est passé du statut de mécanicien à celui de responsable du département de développement de l’entreprise, il a commencé à construire le T6.

Il attirerait l’attention de Volvo avec quelques photos de son projet, qui ont impressionné le constructeur automobile. Anne Belec, présidente et directrice générale de Volvo Cars of North America fin 2005, a déclaré que lorsque l’entreprise a vu « le niveau de détail et de qualité que Leif a mis dans ce véhicule, nous avons su qu’il avait sa place sur le stand du SEMA ».

Le T6 remporterait le Magazine Hot Roddu prix « Hot Rod de l’année » en 2004 avant de se rendre sur le stand du Volvo SEMA Show à côté du XC70 AT. Tufvesson ne passera que six ans chez Koenigsegg avant de se concentrer sur sa société de design Caresto.