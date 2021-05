Volver de Penelope Cruz maintenant diffusé sur & PriveHD | Actualités télévisées

Mumbai: La mort est une simple illusion dans la représentation satirique du réalisateur Pedro Almodóvar d’un mystère de meurtre saisissant qui brise le silence dans chaque scène avec une part d’ingéniosité créative dans cette délicate histoire d’amour.

Mettant en vedette BAFTA et lauréate d’un Oscar, Penélope Cruz jouant un personnage aux émotions fortes et aux pensées matures, voici un film en langue étrangère qui est un incontournable pour ceux qui recherchent un cinéma de qualité. Asseyez-vous et profitez de la diffusion télévisée du brillant film espagnol «Volver» sur la destination premium du cinéma nuancé, & PrivéHD, ce vendredi 21 mai dans le cadre de «Privé World Box Office».

Avec le film de comédie dramatique diffusé toute la semaine de 21 h 00 à jeudi dans le cadre de la propriété, les cinéphiles peuvent désormais se divertir avec des superproductions incontournables du monde entier qui promettent de vous faire sentir chez vous, quelle que soit la langue. .

Volver, tourné dans une petite ville de Madrid, dépeint une intrigue joyeuse de vie après la mort combinée à un récit si ludique et magnifique. L’intrigue tourne autour de Raimunda (Penélope Cruz) qui travaille et vit à Madrid avec son mari Paco et sa fille Paula. Sa sœur Sole (Lola Dueñas) vit à proximité et leur mère Irene (Carmen Maura), décédée il y a plusieurs années dans l’incendie d’une maison avec leur père, leur manque.

Une ancienne voisine de leur ville natale rapporte qu’elle a vu le fantôme d’Irène, cependant, les deux filles ne la croient pas. Après un meurtre et une tragédie familiale, l’esprit d’Irène se matérialise autour de ses filles pour les réconforter.

Avec de nouvelles avant-premières chaque semaine, le World Box Office de PrivéHD promet du divertissement pour tous avec des films aux thèmes et aux genres variés. La programmation comprend des films qui sont chacun à succès dans leur pays d’origine et sont de genres variés allant des drames romantiques et de la comédie à la fantaisie et à l’aventure.

Pedro Almodóvar et Penelope Cruz se donnent la main pour vous proposer un mélodrame captivant avec Volver diffusé ce vendredi 21 mai à 21h uniquement sur & PrivéHD’s World Box Office