Volusia Business News : Peut-être un rayon de soleil à travers la fenêtre | Entreprise

Le secteur du logement dans le comté de Volusia n’est toujours pas sorti du bois, mais il n’est pas aussi mauvais qu’on le pense.

Les agents immobiliers de la région de Volusia-Flagler ont déclaré avoir vendu 1 037 maisons existantes en août, en baisse de 14 % par rapport à août 2022. Le prix médian, dont la moitié se vendait à un prix plus élevé et l’autre à un prix inférieur, était de 358 990 $, en baisse de 0,3 %. Les agents immobiliers ont vendu 272 condos et maisons en rangée existants, en baisse de 6,5 %. Le prix médian s’est établi à 315 000 $, en baisse de 3,1 %.

Les ventes de maisons existantes sont en baisse, surtout si l’on considère que la moyenne quinquennale pour le mois d’août dans la région des deux comtés est de 1 183. Mais si l’on considère que le prix au début de cette période de cinq ans était de 223 950 $, en baisse de 60,3 % par rapport à cette année, il est étonnant que les ventes ne soient pas encore plus faibles.

Les constructeurs de la région de Volusia-Flagler ont obtenu des permis pour 565 nouveaux logements en août (508 maisons unifamiliales, 38 maisons en rangée, 19 appartements), selon le Bureau américain du recensement, contre 678 unités (613 maisons unifamiliales, 18 maisons en rangée, 47 appartements) en août 2022.

D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent en septembre, il semble que les constructeurs commencent davantage de maisons, en particulier DR Horton, qui a déposé 62 avis de mises en chantier jusqu’au 28 septembre, en forte hausse par rapport aux 25 en août à Volusia.

Avec des taux d’intérêt et des prix encore bien supérieurs à ceux d’il y a cinq ans, le marché reste confronté à un défi, mais avec l’inflation qui commence à ralentir, il faut espérer qu’il y ait une lumière quelque part.

***

L’immobilier commercial a récemment connu une période de fraîcheur. Le bâtiment du cabinet médical situé au 500 Health Blvd. à Daytona Beach, vendu pour 2 millions de dollars et les travaux ont commencé pour le convertir en un établissement à deux locataires. Une entreprise de St. Cloud a acheté la petite résidence-services située au 2560 Shady Lane à Orange City pour 750 000 $. Un couple de Newport Beach, en Californie, a acheté l’immeuble commercial vieux de 83 ans situé au 313 S. Palmetto Ave. à Daytona Beach pour 520 000 $.

Et c’est tout.

***

Les conseils de planification, en revanche, s’échauffaient.

Le North American Development Group souhaite installer un hôtel de cinq étages et 110 chambres avec piscine, parking associé, signalisation, drainage, services publics et améliorations paysagères devant Rooms to Go au centre-ville de Tomoka. Un hôtel était visé à l’angle des boulevards Cornerstone et Williamson, mais cette propriété fait désormais l’objet d’un projet de maison de ville.

En parlant de Rooms to Go, le propriétaire de l’ancien magasin situé au 2375 W. International Speedway Blvd. à Daytona Beach souhaite que la propriété soit rezonée pour permettre d’autres utilisations que la vente au détail. Une réunion de quartier est prévue le 9 octobre à 18 heures au Fairfield Inn at OneDaytona. Bien sûr, je pensais au stationnement pour le speedway.

Enfin, un promoteur souhaite installer une installation de stockage de camping-cars sur un site de quatre acres sur l’US 17/92 Sud à DeBary, près de la centrale électrique.

Le rédacteur en chef Cecil G. Brumley suit les affaires et l’économie du comté de Volusia depuis plus de 26 ans. Contactez-le à [email protected] (sans tirets) ou suivez-le sur Twitter @cecilbrumley.