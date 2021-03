Volte-face de l’Europe sur le vaccin Oxford Covid

Les vaccins contre le coronavirus sont administrés dans un centre de vaccination à Rome plus tôt cette semaine – Simona Granati / Corbis / Corbis via Getty Images

L’Union européenne a commencé à bloquer les exportations du vaccin Oxford / AstraZeneca Covid jeudi, les dirigeants européens ayant finalement admis qu’ils s’étaient trompés sur le vaccin et que cela fonctionnait.

Les pays de l’UE reconnaissent désormais que le vaccin est essentiel pour accélérer la lenteur de leurs programmes de vaccination – qui sont loin derrière ceux de Grande-Bretagne, des États-Unis, de Serbie et d’Israël – après avoir attaqué AstraZeneca pour des échecs de livraison et avoir qualifié son vaccin d’inefficace.

L’Allemagne a mis le vaccin à la disposition des plus de 65 ans après qu’Angela Merkel, la chancelière, ait demandé la levée des restrictions d’âge. De nouvelles données ont prouvé que le jab était « très efficace ». Jens Spahn, le ministre de la Santé du pays, a déclaré: « C’est une bonne nouvelle pour toute personne âgée qui attend d’être vaccinée. Elle peut désormais être vaccinée plus rapidement. »

Jean Castex, le Premier ministre français, a déclaré que le vaccin AstraZeneca était « très efficace » et aussi bon que les autres vaccins approuvés par l’UE.

En janvier, Emmanuel Macron, le président français, a déclenché la fureur en affirmant que le vaccin n’était « quasi efficace » que chez les personnes âgées – des commentaires qui auraient ralenti davantage les vaccinations françaises.

La Grèce et la Suède ont annoncé qu’elles lèveraient les restrictions d’âge sur le jab après la Belgique, l’Espagne envisageant de le suivre alors qu’il se rendait compte que les pays avaient tort de ne pas suivre l’exemple de la Grande-Bretagne en l’approuvant pour tous les âges.

L’Italie est devenue le premier pays à imposer jeudi une interdiction d’exportation de vaccins contre le coronavirus par l’UE lorsqu’elle a bloqué une expédition de 250000 piqûres d’AstraZeneca vers l’Australie.

L’Australie a demandé à la Commission européenne de revoir la décision de l’Italie.

« L’Australie a soulevé la question avec la Commission européenne par le biais de multiples canaux, et en particulier, nous avons demandé à la Commission européenne de revoir cette décision », a déclaré le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, aux journalistes à Melbourne.

M. Hunt a déclaré que l’Australie avait déjà reçu 300 000 doses du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca, qui durerait jusqu’à ce que la production locale du vaccin augmente.

Un porte-parole de M. Hunt a déclaré Le télégraphe l’envoi bloqué «n’a pas été pris en compte dans notre plan de distribution pour les semaines à venir».

«Le déploiement d’AstraZeneca commence aujourd’hui à Murray Bridge en Australie-Méridionale. Le premier envoi international est déjà arrivé, ce qui nous amène au début des livraisons nationales de CSL. Il s’agit d’un envoi d’un pays. «

Il a ajouté: « La production nationale commence avec un million de livraisons par semaine à partir de fin mars et est en bonne voie. »

Tout en sollicitant l’intervention de la Commission européenne, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu’il pouvait comprendre les raisons de l’objection de l’Italie.

« En Italie, les gens meurent au rythme de 300 par jour. Et je peux donc certainement comprendre le niveau élevé d’anxiété qui existerait en Italie et dans de nombreux pays d’Europe », a déclaré M. Morrison aux journalistes à Sydney.

Bruxelles a introduit le régime de transparence des exportations lors de sa dispute sur les pénuries d’approvisionnement avec la société pharmaceutique anglo-suédoise à la fin du mois de janvier. En vertu des règles, les fabricants de l’UE doivent demander aux autorités nationales du pays de production et à la Commission européenne l’autorisation d’exporter des vaccins en dehors de l’UE.

L’Italie a bloqué l’exportation des vaccins et la commission n’a soulevé aucune objection, a rapporté le Financial Times. Rome a notifié sa décision à Bruxelles à la fin de la semaine dernière.

Mario Draghi, le Premier ministre italien, qui a pris ses fonctions en février, a appelé à des contrôles plus stricts des exportations lors d’un sommet européen le mois dernier. Il a été décrit comme « défendant les intérêts nationaux de l’Italie ».

Mais l’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré au Telegraph: « Franchement, cela équivaut à un comportement honteux. Cela vient à la fin d’une période où il leur a fallu beaucoup de temps pour approuver le vaccin, puis certains de leurs dirigeants ont remis en question la valeur du vaccin. vaccin, et il semble probable qu’ils ont gaspillé le vaccin à cause de cela en raison d’un déficit d’adoption.

« Et maintenant ceci. J’ai peur que l’UE ne mette en péril la bonne volonté du reste du monde. C’est un comportement honteux et triste, vraiment, parce qu’ils sont nos amis et alliés. »

David Jones, le vice-président du Groupe de recherche européen des députés conservateurs, a déclaré que cela ressemblait à un comportement «pirate».

L’Italie possède 1,5 million de vaccins AstraZeneca et a administré 322 800 doses. Au total, il a distribué 4,75 millions de vaccins de toutes les entreprises.

L’Italie semble être à l’aube d’une troisième vague de Covid, avec le rythme de son programme de vaccination bégayant. Il a fait état de près de 350 décès mercredi, avec plus de 20 000 nouveaux cas.

Son ministère des Affaires étrangères s’est opposé au nombre « très élevé » de doses qu’AstraZeneca voulait exporter et a évoqué « les retards d’AstraZeneca dans la fourniture de vaccins » comme raison de l’interdiction. Il a déclaré que l’Australie avait eu très peu de cas et de décès de Covid, notant une pénurie de coups en Italie et dans d’autres pays de l’UE.

AstraZeneca avait demandé l’autorisation d’exporter les 250 000 doses de son usine d’Anagni, près de Rome.

Des sources de l’UE ont déclaré que la commission avait soutenu la décision italienne en raison du non-respect par l’entreprise des obligations contractuelles. Il insiste sur le fait qu’il n’est pas en rupture de contrat.

En janvier, AstraZeneca a réduit ses approvisionnements à l’UE au premier trimestre à 40 millions de doses par rapport aux 90 millions prévus dans le contrat, et a déclaré plus tard qu’il réduirait les livraisons de 50% supplémentaires au deuxième trimestre.

Un diplomate de l’UE a déclaré: « L’Italie a envoyé un message clair à AstraZeneca. Les contrats doivent être honorés. » Le diplomate a déclaré que la réduction des livraisons au bloc « mettait 30 millions de vies européennes en danger ».

La Grande-Bretagne avait craint d’être la première victime d’une interdiction des exportations de vaccins de l’UE au plus fort de la dispute entre la commission et AstraZeneca plus tôt cette année.

Bruxelles a menacé de déclencher l’article 16 du protocole de l’Irlande du Nord, qui imposerait une frontière dure à l’île d’Irlande et empêcherait les jabs d’atteindre la Grande-Bretagne continentale, mais a par la suite laissé tomber la menace.

Jeudi, l’Agence européenne des médicaments a entamé un examen continu du vaccin russe Spoutnik dans un premier temps vers l’autorisation de ce vaccin alors que le bloc cherche à accélérer son déploiement.

La Hongrie et la Slovaquie ont déjà obtenu deux millions de doses sans attendre l’approbation de l’UE. Les responsables français seraient furieux que les pays recherchent des vaccins en dehors du programme plus lent du bloc tout en en bénéficiant toujours.

La chancelière autrichienne et le Premier ministre danois se sont rendus en Israël pour annoncer qu’ils travailleraient avec Israël pour développer des vaccins Covid de deuxième génération, un autre signe de soutien en baisse à l’approche conjointe de l’UE.

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a affirmé que « de nombreux autres pays » l’avaient appelé pour demander à faire partie du même stratagème, qui a été critiqué par le ministère français des Affaires étrangères.