Volta Medical lève 36 millions d’euros pour un logiciel d’ablation cardiaque par IA et davantage de financements pour la santé numérique

La société française de technologies de la santé Volta Medical, qui a développé un logiciel basé sur l’IA pour l’électrophysiologie cardiaque interventionnelle, a recueilli 36 millions d’euros (37,8 millions de dollars) en financement de série B, portant sa levée totale à 70 millions d’euros (73,6 millions de dollars).

La société américaine Vensana Capital a mené le tour avec un co-investissement de Lightstone Ventures et Glide Healthcare.

Volta propose ses Autorisé par la FDA Logiciel compatible XV1 AI qui aide les médecins à identifier et à traiter les arythmies cardiaques complexes, telles que la fibrillation auriculaire.

La société utilisera l’argent pour soutenir le développement de produits, les essais cliniques, la commercialisation aux États-Unis et les approbations réglementaires.

« La technologie de Volta Medical est conçue pour redéfinir la façon dont les électrophysiologistes prennent des décisions en temps réel pour identifier les domaines pertinents pour la persistance de la fibrillation auriculaire », a déclaré le Dr Justin Klein, cofondateur et associé directeur de Vensana Capital, dans un communiqué. « Nous saluons l’engagement de l’équipe à valider ses produits grâce à un investissement dans plusieurs essais cliniques de haute qualité. Nous sommes convaincus que le logiciel innovant d’IA de Volta transformera l’efficacité et l’efficience de ces procédures difficiles.

La plateforme de soins contre le cancer basée sur l’IA Onc.AI a clôturé un financement de série A de 25 millions de dollars, co-dirigé par Action Potential Venture Capital et MassMutual.

Life Extension Ventures et les investisseurs existants Accomplice, Blue Venture Fund, KdT Ventures et Digitalis Ventures ont également participé à la ronde.

La société crée des produits qui utilisent des prédictions d’IA multimodales et des ensembles de données du monde réel pour faciliter les décisions de traitement du cancer.

« La nouvelle plateforme d’Onc.AI, qui tire parti de la radiomique et de l’apprentissage en profondeur, a le potentiel d’améliorer la prise de décision clinique des oncologues médicaux et de faire progresser de manière significative la recherche et les essais cliniques en immuno-oncologie pharmaceutique », a déclaré Juan-Pablo Mas d’Action Potential Venture Capital. dans un rapport. “APVC est ravi de soutenir les efforts de l’équipe pour établir une position de leader dans cette catégorie émergente.”

Porter a annoncé avoir levé 5,4 millions de dollars en financement de démarrage dirigé par Old Line Capital, Grit Capital Partners et JLC ​​Family Office.

La société de coordination des soins basée sur l’IA aide ses membres à naviguer dans l’écosystème des soins de santé et à accéder aux ressources pour les soins à domicile. Porter utilisera les fonds de démarrage pour développer son activité.

“La combinaison de Porter de la coordination des soins avec de solides analyses de données et des informations sur la couverture donne à l’entreprise une crédibilité massive auprès des membres. La compréhension approfondie de l’entreprise de l’ajustement des risques et de l’écosystème des payeurs nous a incités à investir dans l’alignement perturbateur des intérêts que la plateforme apporte aux payeurs. et les consommateurs”, a déclaré Paul Palmieri, associé directeur chez Grit Capital Partners, dans un communiqué.

KeyCarefabricant d’une plate-forme de soins virtuels construite avec Epic EHR, a annoncé avoir reçu un investissement supplémentaire de 3 millions de dollars en série A, portant son augmentation totale de série A à 27 millions de dollars.

Les fonds supplémentaires provenaient de Ziegler et de deux autres systèmes de santé, rejoignant les précédents investisseurs 8VC, LRVHealth, Bold Capital et Spectrum Health Ventures.

“Avec l’achèvement de notre financement de série A, KeyCare est bien placé pour poursuivre l’optimisation de notre plateforme et fournir des services de soins virtuels à d’autres partenaires du système de santé”, a déclaré le Dr Lyle Berkowitz, PDG de KeyCare, dans un communiqué. “Il est gratifiant d’avoir le soutien d’investisseurs stratégiques comme Ziegler, ainsi que de nos partenaires du système de santé. Et nous sommes ravis que plusieurs nouveaux systèmes de santé soient programmés pour être mis en service au premier trimestre de 2023, tandis que notre pipeline de systèmes de santé supplémentaires et virtuels partenaires de soins continue de croître.”