Vols WestJet retardés au Canada et à l’étranger en raison d’une panne de système

Des “problèmes intermittents” dans un système de télécommunications ont retardé les vols de WestJet au Canada et à l’étranger jeudi matin.

Les responsables de la compagnie aérienne basée à Calgary confirment à CTV News qu’une panne de système a été rétablie mais, à partir de 10 h, des problèmes d’enregistrement des bagages persistent à Calgary, Ottawa, Saskatoon et Halifax.

“Une panne d’infrastructure affecte actuellement les services d’enregistrement, de planification des vols et de paiement de WestJet à l’aéroport sur WestJet.com et continue d’affecter les opérations par intermittence”, a déclaré un porte-parole de WestJet dans un communiqué. “Nous nous efforçons de rétablir le service et d’encourager les clients à arriver tôt et à vérifier le statut de leur vol en raison de retards dans le processus d’enregistrement à l’aéroport.

“Nous remercions tous les invités pour leur patience alors que nous continuons à travailler pour résoudre le problème.”

NAV CANADA confirme que la perturbation a été causée par un système de télécommunications de Zavo, un fournisseur tiers.



“Assurer le mouvement sécuritaire du trafic aérien dans l’espace aérien canadien est la priorité absolue de NAV CANADA”, a déclaré un porte-parole de NAV CANADA dans une déclaration à CTV News. “En tant que tel, le contrôle du trafic aérien réduira temporairement le flux des départs et des arrivées dans certaines situations jusqu’à ce que le Zayo ait rétabli le service. Des procédures sont en place pour assurer la sécurité des aéronefs dans notre espace aérien.



“Nous regrettons les inconvénients pour les transporteurs aériens et leurs passagers en raison de cette panne de tiers. Les passagers sont encouragés à vérifier auprès de leurs compagnies aériennes les détails spécifiques concernant les retards et les annulations de vols.”

En raison des pannes des systèmes NAV CANADA et WestJet, les passagers voyageant via YYC peuvent subir des retards. Nous apprécions votre patience alors que nous soutenons leurs efforts pour résoudre les problèmes. Veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne pour obtenir des informations sur les vols. Nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles. — YYC (@FlyYYC) 14 juillet 2022



Ceci est une histoire en développement. Il sera mis à jour tout au long de la matinée.