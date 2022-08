Vols WestJet : 17 nouvelles routes vers des destinations chaudes cet hiver

L’été n’est pas encore terminé, mais l’hiver arrive – et WestJet ramène 17 routes solaires qui ont été suspendues pendant la pandémie de COVID-19 pour aider les voyageurs à échapper au froid.

Les routes de partout au Canada vers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique centrale comprennent Calgary à Nassau, Ottawa à Montego Bay, Regina à Cancun et Toronto à Samana.

« Les routes de retour, qui ont été suspendues pendant plus de deux ans, offrent une connectivité et des options de vacances améliorées pour les Canadiens et les communautés à travers le réseau de la compagnie aérienne », a déclaré WestJet dans un communiqué de presse mardi.

Également dans le communiqué, John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial de WestJet, a déclaré que le rétablissement de ces liaisons précédemment suspendues était “une autre étape positive” dans la restauration du réseau de vols de la compagnie aérienne.

« Nous reconnaissons que les trois derniers hivers ont perturbé les plans de voyage de nos invités et nous sommes impatients de reconnecter les Canadiens à certaines des destinations les plus chaudes qui leur ont le plus manqué.

Les itinéraires reprenant vers les États-Unis comprennent des trajets de vol hebdomadaires de Kelowna à Phoenix, de Saskatoon à Las Vegas, de Vancouver à Orlando et de St. John’s à Tampa Bay.

La compagnie aérienne a également annoncé un nouveau service régional en Colombie-Britannique entre Penticton et Vancouver, fonctionnant six fois par semaine à partir du 17 février de l’année prochaine et des vols intérieurs entre Edmonton, Alta. et Nanaimo, C.-B.

Voici une liste des itinéraires nouvellement restaurés de WestJet :

Vols vers les États-Unis

• De Kelowna à Phoenix, à partir du 16 novembre, une fois par semaine.

• De Saskatoon à Las Vegas, à partir du 10 novembre, deux fois par semaine.

• Saskatoon à Orlando, à partir du 16 décembre, une fois par semaine.

• De Regina à Las Vegas, à partir du 10 novembre, deux fois par semaine.

• Vancouver à Orlando, à partir du 12 novembre, une fois par semaine

• Winnipeg à Phoenix, à partir du 31 octobre, deux fois par semaine

• De St. John’s à Tampa Bay, à partir du 19 mars, une fois par semaine

Vols vers les Caraïbes, le Mexique, l’Amérique centrale :

• Calgary à Belize City, à partir du 18 novembre, une fois par semaine.

• Calgary à Nassau, à partir du 26 novembre, une fois par semaine.

• Calgary à Varadero, à partir du 5 novembre, une fois par semaine.

• Comox à Puerto Vallarta, à partir du 5 novembre, une fois par semaine.

• Ottawa à Montego Bay, à partir du 12 novembre, une fois par semaine.

• De Regina à Cancún, à partir du 13 novembre, deux fois par semaine.

• Toronto à Cayo Coco, à partir du 5 novembre, une fois par semaine.

• Toronto à Samana, à partir du 17 décembre, une fois par semaine.

• Winnipeg à Montego Bay, à partir du 17 décembre, une fois par semaine.