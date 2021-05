Vols, tarifs, flotte de Breeze Airways: une nouvelle compagnie aérienne décolle

Breeze Airways, une nouvelle compagnie aérienne à bas prix du fondateur de JetBlue, décollera le 27 mai avec des vols concentrés dans le sud-est des États-Unis.

La compagnie aérienne, dont le lancement a été retardé par la pandémie de coronavirus qui a dévasté les voyages, prévoit initialement de proposer des vols vers et depuis quatre aéroports: Tampa, Floride; Charleston, Caroline du Sud; La Nouvelle Orléans; et Norfolk, Virginie.

Les premiers vols, à partir de la fin mai à temps pour le voyage du Memorial Day, sont Tampa-Charleston; Tampa-Louisville, Kentucky; Charleston-Hartford, Connecticut; Charleston-Tampa et Charleston-Louisville.

Des vols supplémentaires seront ajoutés en juin et juillet, donnant à Breeze 39 liaisons sans escale entre 16 villes aussi loin à l’est que Providence, Rhode Island, et aussi loin à l’ouest que San Antonio, Texas, cet été.

Les billets sont en vente aujourd’hui sur le site Web de la compagnie aérienne et commencent à 39 $ dans chaque trajet sur tous les itinéraires. Ce sont des tarifs de lancement, et les sièges les moins chers seront limités, en particulier compte tenu du rebond des voyages et de l’horaire de vol limité de Breeze. La compagnie aérienne n’offre de service quotidien sur aucune route, avec quatre fois par semaine la fréquence la plus élevée.

Breeze est la deuxième compagnie aérienne américaine à démarrer pendant la pandémie

Breeze sera la deuxième compagnie aérienne américaine à lancer cette année, rejoignant Avelo Airlines, qui a fait ses débuts fin avril.

Le PDG de Breeze, David Neeleman, qui dirigeait des compagnies aériennes en Amérique du Sud après avoir été évincé du poste de PDG de JetBlue il y a plus de dix ans, a déclaré qu’il existe un marché inexploité aux États-Unis pour les vols sans escale entre les petites villes.

Le mantra informel de la compagnie aérienne: « Nous vous y emmènerons deux fois plus vite pour la moitié du prix. »

Si cela ressemble beaucoup à la compagnie aérienne à bas prix Allegiant, c’est par conception. Neeleman qualifie d’incroyable le bilan d’Allegiant en matière d’attrait de voyageurs qui, autrement, conduiraient ou se connecteraient via le hub d’une grande compagnie aérienne. (Avelo est également Allegiant-esque, son fondateur, l’ancien président de la compagnie aérienne).

Rencontrez Avelo Airlines:La nouvelle compagnie aérienne américaine a des tarifs de 19 $, des bagages enregistrés de 10 $ et des vols au départ de petits aéroports

«Ils vont dans un marché où cinq personnes par jour voyagent entre un itinéraire, et la prochaine chose que vous savez, il y a 100 personnes», a-t-il déclaré.

Neeleman a récemment rencontré un fidèle passager d’Allegiant qui vit à Appleton, dans le Wisconsin, et possède une résidence secondaire à Gilbert, en Arizona, plus proche du petit aéroport de Phoenix-Mesa Gateway que de l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor, dominé par les États-Unis et le sud-ouest. Il est un habitué du vol sans escale Appleton-Mesa de la compagnie aérienne.

« J’ai dit, eh bien, est-ce que tu ferais voler quelqu’un d’autre qu’Allegiant? » Dit-il. « Il m’a regardé comme si j’étais fou. Il dit: «Pourquoi est-ce que je volerais avec quelqu’un d’autre qu’Allegiant? »

Neeleman a déclaré que Breeze avait des coûts nettement inférieurs à ceux d’Allegiant et d’autres concurrents grâce à un certain nombre de facteurs, y compris des avions plus petits.La compagnie aérienne commence avec 13 jets régionaux Embraer, 10 avec 108 sièges et le reste avec 118 sièges. Allegiant utilise des Airbus A320 avec jusqu’à 186 sièges, et Avelo fait voler des Boeing 737 de 189 sièges.

Comme Avelo, Breeze a bénéficié de prix moins chers pour acheter ou louer des avions et de prix plus bas pour les pièces en raison de la pandémie.

Tous se combinent pour permettre à Breeze de parcourir des itinéraires encore plus courts avec des billets bon marché et de gagner de l’argent, a déclaré Neeleman.

Il a déclaré que Breeze ne volera pas la concurrence sur la plupart des itinéraires, car ce sera la seule compagnie aérienne à offrir un service. La compagnie aérienne affirme que 95% de ses liaisons n’ont pas de concurrence sans escale.

«Nous allons générer 10 fois plus de personnes que nous n’en prendrons jamais à quiconque», a-t-il déclaré. «Si vous êtes assis à Columbus, dans l’Ohio, et que vous voulez aller à Charleston, en Caroline du Sud, faites-le pour 69 dollars alors vous allez juste y aller. Vous allez y aller plus souvent. »

Vols Breeze Airways pour l’été 2021 à destination et en provenance de Tampa, Charleston, La Nouvelle-Orléans et Norfolk

Tampa, Floride vers et depuis, et date de début du service:

Charleston, Caroline du Sud: 27 mai

Louisville, Kentucky: 28 mai

Tulsa, Oklahoma: 4 juin

Norfolk, Virginie: 10 juin

Bentonville / Fayetteville, Arkansas: 17 juin

Akron / Canton, Ohio: 26 juin

Oklahoma City: 1er juillet

Columbus, Ohio: 3 juillet

Huntsville, Alabama: 22 juillet

Richmond, Virginie: 22 juillet

Charleston, Caroline du Sud vers et depuis, avec date de début:

Hartford, Connecticut: 27 mai

Tampa, Floride: 27 mai

Louisville, Kentucky: 28 mai

Norfolk, Virginie: 10 juin

Akron / Canton, Ohio: 8 juillet

Columbus, Ohio: 8 juillet

La Nouvelle-Orléans, Louisiane: 8 juillet

Pittsburgh, Pennsylvanie, 8 juillet

Richmond, Virginie: 8 juillet

Huntsville, Alabama: 15 juillet

Providence, Rhode Island: 22 juillet

La Nouvelle-Orléans vers et depuis, avec date de début:

Charleston, Caroline du Sud: 8 juillet

Akron / Canton, Ohio: 15 juillet

Bentonville / Fayetteville, Arkansas: 15 juillet

Huntsville, Alabama: 15 juillet

Louisville, Kentucky: 15 juillet

Norfolk, Virginie: 15 juillet

Oklahoma City: 15 juillet

Richmond, Virginie: 15 juillet

Tulsa, Oklahoma, 15 juillet

Columbus, Ohio: 16 juillet

Norfolk, Virginie, de et vers, avec date de début:

Charleston, Caroline du Sud: 10 juin

Tampa: 10 juin

La Nouvelle-Orléans, Louisiane: 15 juillet

Columbus, Ohio: 22 juillet

Hartford, Connecticut: 22 juillet

Pittsburgh, Pennsylvanie: 22 juillet

Providence, Rhode Island: 29 juillet

Autres nouveaux vols Breeze à partir de juillet

San Antonio-Bentonville / Fayetteville, Arkansas: 15 juillet

San Antonio-Oklahoma City: 15 juillet

San Antonio-Tulsa: 15 juillet

Hartford-Columbus: 22 juillet

Hartford-Pittsburgh: 22 juillet

Providence-Pittsburgh: 29 juillet

Vols courts maintenant, itinéraires plus longs en route plus tard cette année

La plupart des nouveaux vols de Breeze durent moins de deux heures.

La compagnie aérienne prévoit d’annoncer des vols supplémentaires et plus longs entre les grandes villes à l’automne en utilisant un autre avion, l’Airbus 220.

Il a 60 avions en commande mais n’a pas annoncé le nombre de sièges qu’il offrira. Contrairement aux vols initiaux de Breeze sur les jets régionaux Embraer, ces vols auront la classe affaires et le Wi-Fi.

8 choses à savoir sur Breeze Airways

► Pas de sièges du milieu, du moins au début. Il n’y a pas de sièges intermédiaires sur ses jets régionaux Embraer.

► Les frais de bagages sont de 20 $, que vous continuiez ou par chèque. (Les passagers ont droit à un article personnel gratuit qui se glisse sous le siège, comme c’est le cas dans d’autres compagnies aériennes à bas prix.)

► Les attributions de sièges à l’avance commencent à 10 $. Les familles ne seront pas facturées pour s’asseoir ensemble, dit la compagnie aérienne.

► Il n’y a pas de Wi-Fi, mais les passagers pourront diffuser 150 émissions de télévision gratuites (pas la télévision en direct comme sur JetBlue) sur leurs appareils personnels à partir d’un système de divertissement en vol. Le Wi-Fi et la classe affaires seront proposés sur les futurs vols Breeze opérés avec un avion plus gros.

► Des bars aimables et des collations Utz sont au menu en vol.

► Certains de ses agents de bord sont des étudiants de l’Utah dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de l’Utah Valley. La compagnie aérienne avait prévu d’embaucher tous les agents de bord de cette façon, mais a récemment abandonné ce plan en raison du faible intérêt.

► Le nom initial de la compagnie aérienne était Moxy.

► Le fondateur de la compagnie aérienne, Neeleman, a également fondé ou cofondé Morris Air (qui a été racheté par Southwest Airlines); JetBlue; WestJet et Azul, un transporteur brésilien.