Vols sans escale de Chicago et New York vers Paris à partir de 479 $

Paris est une destination incontournable pour de nombreux voyageurs grâce à ses musées et galeries d’art spectaculaires, ses rues charmantes et sa scène gastronomique exceptionnelle. Heureusement, il existe des offres sur des vols sans escale vers la Ville Lumière sur American Airlines et la compagnie internationale low-cost French Bee.

Des vols à prix réduits sont disponibles jusqu’en avril et en novembre et décembre. Il existe également quelques options dispersées en août et septembre.

Les bases de la transaction

Compagnies aériennes: Abeille américaine et française

Itinéraires: Chicago, Newark et New York jusqu’à Paris

Comment réserver: Parcourez Google Flights et réservez directement auprès de la compagnie aérienne

Dates de voyage: janvier à avril ; Novembre et décembre

Réservez par: Dès que possible

Exemples de vols

Vols sans escale de l’aéroport international O’Hare de Chicago (ORD) à L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) coûte environ 479 $. Il existe des options de vol moins chères sur d’autres compagnies aériennes si vous souhaitez dépenser moins, mais sachez qu’elles ne sont pas sans escale.

Le prix s’applique au tarif économique de base américain, qui permet un bagage à main gratuit. Si vous souhaitez enregistrer un bagage, vous devez surclasser dans la cabine principale ou débourser 150 $ de plus pour l’aller-retour.

French Bee propose également des vols sans escale vers Paris depuis l’aéroport international Newark Liberty (EWR). Les vols atterrissent à l’aéroport de Paris-Orly (ORY) plutôt qu’à CDG.

Comme pour l’American, ce tarif comprend un bagage à main. Vous paierez plus pour les bagages supplémentaires.

Maximisez votre achat

N’oubliez pas d’utiliser une carte de crédit qui permet de gagner des points bonus sur les achats de billets d’avion, comme :

Conclusion

Ces vols sans escale à prix réduit sont pratiques pour un voyage au printemps ou en automne à Paris. Essayez cependant de réserver le plus tôt possible, car les tarifs les moins chers se vendront probablement rapidement.

