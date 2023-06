Vols retardés et des millions de personnes invitées à rester à l’intérieur alors que la fumée des incendies de forêt canadiens envahit la côte est des États-Unis | Nouvelles américaines

Des milliers de vols ont été retardés et des matchs de baseball reportés sur la côte est des États-Unis alors que la fumée des incendies de forêt canadiens continue de dériver vers le sud, couvrant les villes d’une brume jaune-brun.

Les responsables canadiens disent que cela s’annonce comme la pire saison des incendies de forêt jamais connue au pays.

Les incendies de forêt ont brûlé 9,4 millions d’acres du pays et forcé 120 000 personnes à quitter leurs maisons.

La saison des incendies de forêt dans le pays a commencé tôt sur un sol plus sec que la normale et s’est accélérée rapidement – ​​la fumée des incendies de forêt se déversant sur la côte est et le centre-ouest des États-Unis.

Image:

Un feu de forêt à Barrington Lake, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Pic: Gouvernement de la Nouvelle-Écosse via Reuters



Le service météorologique national des États-Unis a publié alertes de qualité de l’air pour la quasi-totalité de la façade atlantique.

Les responsables de la santé du Vermont à la Caroline du Sud, et aussi loin à l’ouest que l’Ohio et le Kansas, ont averti les résidents que passer du temps à l’extérieur pourrait causer des problèmes respiratoires.

À Manhattan, un magasin Home Depot a vendu des purificateurs d’air et des masques, tandis que le nombre de couvre-visages utilisés a rappelé l’apogée de la pandémie de COVID.

La célèbre ligne d’horizon de New York a perdu ses arêtes vives, l’air sent le bois brûlé.

Image:

La côte est des États-Unis est recouverte d’un voile de fumée provenant des incendies de forêt canadiens



Dans certaines régions, l’indice de qualité de l’air, qui mesure les principaux polluants produits par les incendies, était bien supérieur à 400, selon Airnow, qui décrit 100 comme « malsains » et 300 comme « dangereux ».

Alors que les systèmes météorologiques devraient rester globalement statiques, la fumée, s’échappant du Québec et de la Nouvelle-Écosse, pourrait persister jusqu’au week-end.

Le météorologue du National Weather Service des États-Unis, Bryan Ramsey, a déclaré qu’il « restera probablement au moins pendant les prochains jours ».

Il a ajouté: « Puisque les incendies font rage – ils sont vraiment importants – ils vont probablement continuer pendant des semaines. Mais ce ne sera vraiment qu’une question de changement de vent. »

Image:

Les résidents portent des masques faciaux pour rester en sécurité



L’actrice britannique Jodie Comer a été forcée d’arrêter une représentation en matinée à Broadway après avoir commencé à tousser sur scène seulement 10 minutes après le début de sa performance.

Au baseball, les Yankees de New York et les Phillies de Philadelphie ont tous deux reporté les matchs à domicile prévus mercredi.

Un match de la Ligue nationale de football féminin à Harrison, dans le New Jersey, a également été reporté, tout comme un match de basket-ball féminin de la WNBA à Brooklyn.

Ce n’est pas le moment de « s’entraîner pour un marathon ou de faire un événement extérieur avec ses enfants », a conseillé le maire de New York Eric Adams.

« Si vous êtes plus âgé ou avez des problèmes cardiaques ou respiratoires, vous devez rester à l’intérieur. »

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que l’État mettait à disposition un million de masques N95 dans les installations de l’État, dont 400 000 à New York.

Image:

La brume jaune-brun pourrait durer jusqu’au week-end



À Washington DC, la mairesse Muriel Bowser a ordonné aux écoles d’annuler jeudi les pauses en plein air, les sports et les sorties éducatives.

Dans la banlieue de Philadelphie, les autorités ont mis en place un abri d’urgence afin que les personnes vivant à l’extérieur puissent se réfugier dans la brume.

De retour à Manhattan, Tyrone Sylvester, 66 ans, jouait aux échecs sur Union Square à Manhattan, comme il le fait presque tous les jours depuis 30 ans.

Il portait un masque. « Quand le soleil ressemble à ça », a-t-il dit, montrant son contour terne à travers le ciel enfumé, « nous savons que quelque chose ne va pas ».