Vols gratuits United Airlines, Krispy Kreme et bière: la liste croissante des cadeaux gratuits pour les vaccins contre le coronavirus

Cela fait plus d’un mois que tous les adultes américains ont été jugés éligibles au vaccin Covid-19. Environ 60% des Américains de plus de 18 ans ont reçu une dose jusqu’à présent, et les cas aux États-Unis sont en baisse. Et tandis que le bassin de personnes qui ont exprimé des hésitations à se faire vacciner a diminué, les incitations à la vaccination sont devenues courantes, initiées par des entreprises et des politiciens.

Les grandes entreprises ont commencé à annoncer des initiatives qui «encourageaient fortement» la vaccination des employés dès le mois de février, certaines offrant un salaire supplémentaire et des primes. Récemment, cependant, ces messages ont été adressés au grand public. En mai, la Maison Blanche a annoncé un partenariat national avec Uber et Lyft pour offrir des trajets gratuits vers et depuis les sites de vaccination du 24 mai au 4 juillet; il travaillera également avec les chaînes nationales d’épicerie, les détaillants et les ligues sportives pour offrir des rabais et des promotions à ceux qui ont été vaccinés.

United Airlines a récemment lancé une initiative pour les voyageurs fréquents: les membres MileagePlus qui téléchargent leur carnet de vaccination Covid-19 sur leur compte avant le 22 juin participeront à un tirage au sort pour voyager gratuitement. Trente participants sélectionnés au hasard gagneront une paire de billets aller-retour vers n’importe où dans le monde, et cinq gagnants recevront un an de vols United gratuits pour eux-mêmes et un compagnon de voyage.

Les gouvernements locaux, en partenariat avec les petites entreprises, ont également défendu les cadeaux, certains s’appuyant sur l’alcool ou l’argent liquide. Les résidents du New Jersey qui ont reçu leur première dose de vaccin peuvent obtenir une bière gratuite dans une brasserie participante en mai; Il en sera de même pour les habitants du Connecticut dans certains restaurants du 19 au 31 mai. Plus de deux douzaines d’entreprises de Miami Beach offriront des boissons gratuites et des réductions tout au long du mois; Chicago accueillera une série de concerts à la disposition des résidents entièrement vaccinés à partir du 22 mai; et les New-Yorkais auront droit à des billets gratuits ou à des offres pour des attractions comme le Brooklyn Botanical Garden et le Bronx Zoo.

Pendant ce temps, les incitations en espèces ont été utilisées de manière plus stratégique: la Virginie-Occidentale offrira des obligations d’épargne de 100 $ aux jeunes de 16 à 35 ans, dans le but d’augmenter les taux de vaccination chez les jeunes. Le Maryland paiera 100 $ aux employés de l’État pour obtenir un vaccin, et les résidents de Detroit peuvent recevoir une carte prépayée de 50 $ en participant à un programme de la ville pour planifier et conduire un voisin vers un site de vaccination.

Une multitude de petits contrats de vaccination à durée limitée ont également fait la une des journaux. Le 20 avril, par exemple, des militants de la marijuana à Washington ont distribué des joints gratuits à l’extérieur des sites de vaccination de la ville. La ville de La Nouvelle-Orléans offrira aux vaccinés dans une clinique locale une livre gratuite d’écrevisses le 13 mai, de 16 h à 19 h.

Jusqu’à présent, les recherches suggèrent que certaines incitations sont plus efficaces pour encourager les vaccins que d’autres: des enquêtes menées par des chercheurs de l’UCLA ont déterminé que les paiements monétaires et la capacité de se promener sans masque étaient les deux facteurs de motivation les plus puissants pour se faire vacciner, bien que certains experts sont prudents quant à la façon dont les offres financières pourraient se retourner contre eux.

David Asch, directeur exécutif du Penn Medicine Center for Health Care Innovation, a déclaré dans une récente interview avec l’Association of American Medical Colleges que l’argent ne fonctionne que si les gens sont déjà intéressés par un comportement. «Si quelqu’un ne veut vraiment pas se faire vacciner, je ne suis pas sûr qu’il y ait une somme d’argent que nous serions prêts à offrir qui fonctionnerait également», a-t-il déclaré. «Si nous offrons de l’argent, nous pourrions en fait enflammer leurs inquiétudes. Quelqu’un qui se méfie beaucoup du vaccin pourrait penser: ‘Ils n’offriraient jamais d’argent si c’était une bonne chose.’ »C’était une préoccupation similaire pour les employeurs, qui craignaient que de telles stratégies puissent être considérées comme coercitives ou même discriminatoire pour ceux qui sont médicalement incapables de se faire vacciner.

Les différents niveaux de scepticisme et d’hésitation à l’égard du vaccin rendent difficile l’évaluation de l’efficacité des incitations. Certains pourraient changer d’avis après avoir observé les effets secondaires du vaccin sur les amis et la famille, et un billet de faveur peut fournir un coup de pouce supplémentaire. D’autres seront plus difficiles à convaincre. Selon les données du Covid-19 Health and Politics Project de l’UCLA, un quart des personnes non vaccinées disent ne pas faire confiance aux motivations du gouvernement et 14% pensent que Covid-19 n’est pas une menace pour eux.

Les incitations gratuites offertes par les gouvernements locaux sont généralement destinées à ceux qui ont été sur la clôture ou qui ne sont pas pressés de recevoir une photo. Asch a fait référence à une stratégie appelée «normalisation sociale», qui conduit les gens à agir alors qu’il semble que tout le monde autour d’eux participe. Les gens ont tendance à être plus émotifs que rationnels, a-t-il ajouté, raison pour laquelle les incitations doivent «anticiper les façons dont nous ne sommes pas rationnels».

En ligne, les gens ont partagé toutes sortes d’anecdotes aléatoires sur ce qui a motivé les membres de leur famille et leurs amis à se faire photographier. «Je viens de découvrir que mon père se fait vacciner uniquement à cause du truc krispy kreme», une personne partagé dans un tweet viral (bien que non vérifiable). Dans le comté d’Erie à New York, une promotion de bière gratuite dans une brasserie locale a conduit à plus de 100 vaccinations en un après-midi, selon le Buffalo News. Selon un responsable du comté, le site de vaccination de la brasserie a attiré plus de personnes que la plupart des cliniques de première dose au cours de la semaine dernière.

La commodité pourrait également être un facteur très influent pour savoir si une personne est vaccinée. Un certain nombre d’Américains non vaccinés ne sont pas opposés ou même sceptiques au vaccin, a rapporté le New York Times, citant une nouvelle estimation du recensement américain. Environ 30 millions d’Américains n’ont tout simplement pas réussi à se rendre à un site de vaccination, en raison des horaires de travail, des barrières linguistiques, du manque de transport, des handicaps ou d’autres problèmes d’accessibilité.

«L’hésitation fait une meilleure histoire parce que vous avez une controverse», a déclaré Tom Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, au Times. « Mais il y a un plus gros problème d’accès que d’hésitation. »

Certains cadeaux, comme les manèges Uber et Lyft, pourraient atténuer le problème actuel de l’accès aux vaccins, en plus du lieu de distribution. Certains États et villes s’éloignent également des sites de vaccination de masse et envisagent des méthodes plus axées sur la communauté. Pourtant, les incitations sont utiles parce que les Américains adorent les produits gratuits, même si certains se plaignent des délais nécessaires pour encourager les autres à se faire vacciner. Pour ce qu’il vaut, le programme «shot and beer» a suscité l’enthousiasme des résidents du New Jersey, qui pensent que la stratégie est conforme à la réputation culturelle de l’État. Des incitations similaires sont apparues dans tout le pays, de l’Illinois au Minnesota en passant par le Colorado, conduisant les gens à déclarer, «Je recevrais à nouveau le vaccin si je pouvais obtenir de la bière gratuite.»