Vols de vacances du 4 juillet: les perturbations se poursuivent, United lutte

Les retards et les annulations de vols ont continué de nuire à des milliers de voyageurs du 4 juillet vendredi, avec United Airlines passagers qui supportent le plus gros des problèmes.

La Transportation Security Administration prévoit de contrôler 17,7 millions de personnes du 29 juin au 5 juillet, avec un pic vendredi à plus de 2,8 millions de personnes. Ce serait un record d’une journée pour les projections quotidiennes et l’un des signes les plus clairs à ce jour de la forte reprise du transport aérien après la pandémie de Covid.

Plus de 4 800 vols américains ont été retardés vendredi, bien que United ait eu plus de retards que ses concurrents.

Vendredi à 17 heures, le transporteur avait annulé plus de 230 vols principaux, soit 8% de ses opérations, tandis que plus de 790 vols, soit plus du quart de son horaire, avaient été retardés, selon le tracker de vol FlightAware.

C’était encore bien moins que ses perturbations de jeudi et une amélioration notable par rapport au week-end dernier, lorsqu’une multitude d’orages le long de la côte est dans certains des aéroports les plus encombrés du pays ont déclenché le chaos. Certains dirigeants de compagnies aériennes ont accusé le manque de contrôleurs de la circulation aérienne de la Federal Aviation Administration d’aggraver les problèmes de leurs clients.

Les clients tout au long de la semaine se sont étendus dans les étages des aéroports, attendant pendant des heures des informations sur les vols ou de nouveaux horaires, avec des sièges sur d’autres vols ou d’autres compagnies aériennes rares. Ils ont également dû faire face à de longues files d’attente pour le service client et à des sacs perdus.

Même le PDG de United Airlines n’a pas pu obtenir de siège hors de la région de New York. Mercredi, Scott Kirby a pris un jet privé de l’aéroport Teterboro du New Jersey à Denver, Colorado.

Une porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré à CNBC que United n’avait pas payé son vol. Kirby a présenté ses excuses au personnel et aux voyageurs vendredi pour avoir pris le jet privé alors que tant d’autres étaient bloqués.

« Prendre un jet privé était une mauvaise décision car il était insensible à nos clients qui attendaient de rentrer chez eux », a déclaré Kirby dans un communiqué à CNBC. « Je m’excuse sincèrement auprès de nos clients et des membres de notre équipe qui ont travaillé 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours – souvent par mauvais temps – pour prendre soin de nos clients.

« En regardant notre équipe de première main avec nos clients dans quatre aéroports différents et lors d’innombrables réunions cette semaine, il est clair pour moi qu’ils représentent le meilleur de United, et je regrette d’avoir détourné l’attention de leur professionnalisme », a-t-il poursuivi. « Je promets de mieux démontrer mon respect pour le dévouement des membres de notre équipe et la fidélité de nos clients. »

United a déclaré vendredi après-midi que ses performances s’amélioraient pendant le week-end férié. La compagnie aérienne a offert des dérogations aux voyageurs concernés afin qu’ils puissent réserver à nouveau leurs voyages sans payer les différences de tarifs.

Mais il a également averti que: « Les tempêtes à Denver, Chicago et sur la côte Est continueront d’être un défi, mais la plupart des annulations d’aujourd’hui ont été faites à l’avance pour donner aux clients le temps de s’adapter. »

Vendredi, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a appelé United à relever les défis de la semaine dernière, affirmant que les perturbations de la compagnie aérienne étaient « élevées mais évoluaient dans la bonne direction ».

Les compagnies aériennes subissent des pressions politiques et publiques pour fonctionner de manière fiable après que leurs horaires trop ambitieux et les pénuries de personnel ont aggravé les défis de routine comme le mauvais temps. Les difficultés surviennent alors que la demande de voyages rebondit après les creux pandémiques.

Plus de tempêtes et de défis comme la fumée des feux de forêt en provenance du Canada sont susceptibles d’affliger les compagnies aériennes dans les jours à venir, bien que les pires perturbations de cette semaine se soient pour la plupart atténuées. (Bien sûr, si votre vol est annulé ou retardé, voici ce que les compagnies aériennes vous doivent.)

Plus de 42 000 vols opérés par des compagnies aériennes américaines ont été retardés de samedi à jeudi, et plus de 7 900 ont été supprimés au total, selon le site de suivi des vols FlightAware. Plus de 5% des horaires américains ont été annulés, soit environ quatre fois plus que le taux d’annulation jusqu’à présent cette année.

Au cours de cette période de six périodes, la moitié des vols principaux de United sont arrivés en retard, soit des retards moyens de 106 minutes, selon les données de FlightAware. Un autre 19% de son programme a été annulé.

Les dirigeants syndicaux ont blâmé United pour certains des problèmes, qui ont bloqué les équipages avec les passagers pendant les perturbations. Les perturbations de vol font souvent boule de neige parce que les équipages et les aéronefs ne sont pas en position et que de longs retards peuvent les faire se heurter aux limites de travail imposées par le gouvernement fédéral.

United a offert aux agents de bord un triple salaire pour prendre des quarts de travail pendant la période de pointe des vacances.

« L’incapacité de la direction de United à doter correctement les planificateurs d’équipage, l’équipe de soutien des agents de bord et bien d’autres a exacerbé ces problèmes opérationnels et a laissé les passagers et les agents de bord attendre des réponses pendant des heures d’affilée », a déclaré Ken Diaz, président de la section United de l’Association of Les agents de bord, a déclaré dans un communiqué jeudi. « La compagnie aérienne a en fait » perdu « des équipages dans le système pendant des jours entiers parce qu’il y avait une panne si importante dans la gestion de l’opération. »

Garth Thompson, un capitaine United et président de la section United du syndicat Air Line Pilots Association, a accusé la société de ne pas investir dans l’opération.

« Les vols d’été peuvent être difficiles, mais cet été sera inutilement mémorable », a-t-il déclaré. « A ceux qui sont pris dans les erreurs directes de la direction, je suis vraiment désolé. »

Les deux syndicats sont engagés dans des négociations contractuelles avec l’entreprise et demandent des améliorations en matière de rémunération et d’horaires.