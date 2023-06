Vols d’Air Canada retardés en raison d’un problème informatique

Air Canada a signalé jeudi un problème technique avec son système de communication de vol, entraînant des retards dans tout le pays pour la deuxième fois en une semaine.

Dans une déclaration à CTVNews.ca, la société basée à Montréal a déclaré qu’elle rencontrait un « problème technique temporaire » avec le système qu’elle utilise pour communiquer avec les avions et surveiller les performances de ses opérations.

Jeudi après-midi, la compagnie aérienne a déclaré que le système avait « commencé à se stabiliser », bien que les vols devraient être affectés pour le reste de la journée.

« Le système de communication a commencé à se stabiliser et les avions continuent de se déplacer, bien qu’à un rythme toujours inférieur à la normale. En conséquence, les clients peuvent subir des retards et, dans certains cas, des annulations au fur et à mesure que nous progressons dans la reprise », a déclaré Air Canada.

« Il est conseillé aux clients de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport, car nous prévoyons que l’impact persistera tout au long de la journée. »

À la suite de la défaillance du système, la compagnie aérienne a déclaré avoir mis en place une « politique flexible », permettant aux clients qui souhaitaient modifier leurs plans de voyage de le faire sans frais.

Air Canada rencontre un problème informatique causant des retards de vol. Les clients sont invités à vérifier le statut de leur vol sur https://t.co/9y0kvWGAEn avant de se rendre à l’aéroport. Nous vous remercions pour votre compréhension. — Air Canada (@AirCanada) 1 juin 2023

S’adressant aux journalistes avant la période des questions, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que le gouvernement fédéral était en contact avec Air Canada et encourageait la compagnie aérienne à remettre son système de communication en marche « le plus rapidement possible ».

« Ils comprennent les conséquences de ces retards et nous continuerons à suivre la situation », a déclaré Alghabra.

La panne du système a causé des retards pour la majorité des vols prévus au départ de l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg jeudi matin, a déclaré Michel Rosset, directeur des communications de l’Autorité aéroportuaire de Winnipeg.

Certains vols d’Air Canada en après-midi et en soirée devaient être à l’heure à l’aéroport de Winnipeg, mais Rosset a conseillé aux passagers de rechercher en ligne des informations de vol mises à jour, car cela pourrait changer.

« Avec les vols, même dans un bon jour, les choses peuvent changer assez rapidement. Je recommanderais donc, si vous recherchez des informations mises à jour (sur les vols) tout au long de la journée, le mieux est simplement de vous rendre sur notre site Web », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.



#Air Canada signaler une panne du système informatique. Je viens d’embarquer sur un vol à Halifax et il a été interrompu. Deuxième problème de système informatique en une semaine provoquant l’arrêt des opérations. pic.twitter.com/kOZORdQGIa – John Vennavally-Rao (@jvrCTV) 1 juin 2023

Leah Batstone, conseillère en communications et en marketing pour l’aéroport international Stanfield d’Halifax, a déclaré que l’aéroport d’Halifax était au courant du « problème informatique » que rencontrait Air Canada et recommandait aux passagers de garder un œil sur l’état de leur vol.

« Comme toujours, il est conseillé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol directement auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport », a déclaré Batstone dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CTVNews.ca.

Air Canada a été contrainte d’immobiliser ses avions la semaine dernière en raison d’un problème similaire avec son système de communication, qui a retardé près de la moitié de ses vols.

La compagnie aérienne a déclaré que le problème rencontré ce jeudi concernait « les mêmes systèmes que celui du 25 mai, mais qu’il n’avait aucun rapport ».

« Nous sommes en train de mettre à niveau ce système en utilisant la technologie d’un fournisseur tiers. Air Canada continuera de travailler avec le constructeur pour assurer la stabilité du système à l’avenir », a-t-il déclaré.

« Nous nous excusons pour l’impact sur nos clients et apprécions leur patience. Nous travaillons dur pour mettre les gens sur leur chemin le plus tôt possible. »