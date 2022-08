Vols annulés: le régulateur n’a infligé aucune amende pour refus d’indemnisation des compagnies aériennes

MONTRÉAL –

Trois ans après l’entrée en vigueur de nouvelles règles, l’organisme de réglementation qui supervise les compagnies aériennes canadiennes n’a infligé aucune amende liée aux demandes d’indemnisation des passagers pour les retards et les annulations de vols.

L’inaction révèle une réticence de l’Office des transports du Canada (OTC) à exercer son autorité au nom des consommateurs, a déclaré le président du groupe de défense des droits des passagers aériens, Gabor Lukacs.

L’absence d’amendes jusqu’à présent survient malgré un flot de plaintes déposées par des voyageurs à la fois formellement et via les médias sociaux qui affirment que leurs demandes d’indemnisation ont été rejetées après que les compagnies aériennes ont annulé ou retardé leurs voyages au milieu du chaos aéroportuaire de ces derniers mois.

“C’est vraiment là que réside la préoccupation – ce qui permet aux compagnies aériennes de se comporter de cette façon”, a déclaré Lukacs.

La charte des droits des passagers du pays oblige les compagnies aériennes à payer jusqu’à 1 000 $ en compensation pour les annulations ou les retards importants qui découlent de raisons sous le contrôle du transporteur lorsque la notification arrive 14 jours ou moins avant le départ.

Mais des compagnies aériennes, dont Air Canada et WestJet, ont refusé des paiements en raison d’une pénurie d’équipage, estimant que c’était un problème de sécurité qui la rendrait exemptée de toute indemnisation.

La position de l’OTC est qu’un manque de personnel relève généralement du contrôle de la compagnie aérienne et devrait donc donner lieu à une indemnisation.

“Si une pénurie d’équipage est due aux actions ou à l’inaction du transporteur, la perturbation sera considérée comme étant sous le contrôle du transporteur aux fins de l’APPR (Règlement sur la protection des passagers aériens). Par conséquent, une perturbation causée par une pénurie d’équipage ne devrait pas être considéré comme “nécessaire à des fins de sécurité” lorsque c’est le transporteur qui a causé le problème de sécurité à la suite de ses propres actions”, a déclaré l’agence dans un e-mail.

Les clients dont les réclamations sont rejetées par une compagnie aérienne peuvent déposer une plainte auprès du régulateur, mais l’arriéré dépasse 15 300, le délai entre la soumission initiale et la décision finale prenant jusqu’à un an.

Indépendamment du processus de plainte, la législation fédérale accorde aux agents d’exécution de l’agence le pouvoir d’enquêter sur les entreprises et les individus qui, selon eux, ont enfreint la législation, lui permettant d’exiger des documents, de perquisitionner des locaux et d’imposer des amendes pouvant atteindre 25 000 $. Jusqu’à présent cette année, des amendes ont été imposées pour des infractions telles que l’affichage de termes ou conditions peu clairs, le défaut d’expliquer pourquoi un vol a été retardé et l’absence d’un permis pour un vol charter.

La liste des mesures d’exécution de l’agence n’inclut aucune sanction pécuniaire contre les transporteurs pour l’indemnisation des clients pour les perturbations de vol.

La passagère d’Air Canada Brittany Noppe devait voler avec son partenaire le 9 juin d’Ottawa à Toronto, puis au Royaume-Uni, mais le vol initial a été retardé de plus de trois heures. Lorsque le couple est arrivé à l’aéroport Pearson de Toronto, leur avion pour Manchester avait déjà décollé, obligeant le couple à réserver un hôtel pour 589 $ et à réserver un nouveau billet pour l’aéroport Heathrow de Londres le lendemain soir pour 2 260 $, a-t-elle déclaré.

“Lorsque j’ai soumis une demande d’indemnisation pour le retard et pour être remboursé des dépenses, les deux ont été refusées parce qu’il s’agissait d’un” problème lié à la sécurité “et on m’a offert un e-coupon de 300 $ en tant que” geste de bonne volonté “. J’ai demandé que ma plainte soit transmise et portée en appel, mais ils ne m’ont pas répondu depuis plus de 30 jours”, a déclaré Noppe dans un e-mail.

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la protection des passagers aériens au milieu de 2019, les agents n’ont infligé aucune amende à une compagnie aérienne supérieure à 20 000 $.

L’Office des transports a imposé 11 sanctions s’élevant à 253 975 $ au cours de l’exercice se terminant le 31 mars. Mais la grande majorité – 210 000 $ de ce total – a pris la forme d’amendes contre les deux principaux chemins de fer du Canada. Les pénalités contre les transporteurs aériens représentaient la majeure partie des 44 000 $ restants.

Revenus annuels d’Air Canada avant la pandémie de 19,13 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires annuel de WestJet en 2018, le dernier exercice avant qu’Onex Corp. n’achète la compagnie aérienne, était de 4,73 milliards de dollars.

“Disons que je vends de fausses montres et que mon coût est de 10 $. Je vends 100 $, donc le bénéfice est de 90 $ sur chacune. Alors la pénalité doit être telle que cela ne vaut pas la peine pour moi de me livrer à des activités illégales. conduite », a déclaré Lukacs.

“Sinon, c’est juste un autre coût de faire des affaires.”

Dans son rapport annuel 2020-2021, l’agence des transports a recommandé au gouvernement de relever le plafond des sanctions à 250 000 $ pour les sociétés par rapport aux 25 000 $ actuels, ce qui est “obsolète tel qu’il a été fixé en 1996”, indique le document.

L’agence a également déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir de traiter une violation qui se poursuit jour après jour, appelant à un amendement permettant aux agents d’émettre plusieurs avis de violation.

“Cela aura un effet dissuasif sur la non-conformité continue et garantira que les fournisseurs de services résolvent les problèmes sans délai”, indique le rapport.

Lukacs a estimé que l’appel à une augmentation de 10 fois du plafond des sanctions était “de la fumée et des miroirs”, notant que l’agence n’avait pas encore infligé d’amende aux compagnies aériennes qui approche la limite actuelle de 25 000 dollars au cours des trois dernières années.

En ce qui concerne les demandes d’indemnisation déposées par des particuliers, l’agence a déclaré qu’elle visait “à résoudre le problème rapidement et de manière informelle par la facilitation ou la médiation”, 97% des cas étant réglés de cette manière.

“Si la facilitation ou la médiation ne fonctionnent pas, la plainte peut, à la demande du passager, passer ensuite en jugement, un processus de type judiciaire où une décision sera rendue sur la base des éléments de preuve présentés.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 août 2022.