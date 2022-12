Vols annulés, laissant des passagers bloqués au Mexique

Des centaines de Canadiens sont bloqués à Cancun, au Mexique, et ne savent pas comment ils rentreront chez eux après l’annulation de leurs vols Sunwing la semaine dernière.

Les passagers disent avoir été transportés d’un hôtel à l’autre après avoir dormi par terre à l’aéroport et dans les halls, affirmant qu’il n’y a pas de fin en vue à leur calvaire.

“Nous voulons juste rentrer à la maison”, a déclaré Tess Friedenberger, qui devait rentrer à Calgary le 22 décembre à bord d’un vol Sunwing en provenance du Mexique. “Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons dans une situation comme celle-ci, je n’ai jamais pensé que ce serait même possible. Nous écrivons au consulat, nous écrivons pour engager des avocats, nous sommes prêts à faire tout ce qu’il faut.”

Friedenberger a déclaré dans une interview que les informations de Sunwing étaient inadéquates et inexactes, notant que nombre de ses compagnons de voyage étaient en colère et commençaient à se sentir désespérés. Une vidéo tournée par un passager de Sunwing bloqué et visionnée par La Presse canadienne montre des dizaines de personnes à l’aéroport de Cancun scandant “Menteurs!” et “Ramenez-nous à la maison!”

“Il n’y a pas d’aide et il n’y a personne à qui nous puissions vraiment faire confiance à ce stade”, a-t-elle déclaré. “Nous nous débrouillons à peu près par nous-mêmes.”

Friedenberger a quitté Calgary le 15 décembre pour des vacances Sunwing à Cancun. Elle devait rentrer chez elle une semaine plus tard, mais elle a reçu une notification indiquant que le vol avait été retardé. Au cours des jours suivants, les notifications ont continué à arriver, repoussant le vol plus tard dans la semaine.

Enfin, elle et son compagnon ont appris que leur vol partirait la veille de Noël, a-t-elle déclaré. Mais le moment venu, elle a déclaré qu’un représentant de Sunwing avait déclaré que le vol n’existait pas.

Ils n’ont rien entendu depuis quand ils pourraient rentrer chez eux, a-t-elle dit.

Entre-temps, elle et ses compagnons de voyage ont été transportés par Sunwing entre les hôtels de Cancún, payant eux-mêmes les taxis pour s’y rendre, a-t-elle déclaré. Le deuxième hôtel dans lequel ils sont arrivés ne savait pas qu’ils venaient et n’avait pas de chambre réservée pour eux, a-t-elle déclaré. Les gens dormaient dans le hall de l’hôtel jusqu’à ce qu’on leur donne finalement un lit.

“Il y avait des personnes âgées qui avaient besoin de médicaments”, a-t-elle déclaré. “Il y avait des enfants partout dans le hall, criant, pleurant et essayant de dormir.”

Lorsque Sunwing les a dirigés vers un autre endroit la veille de Noël, certains étaient si méfiants qu’ils sont restés dormir à nouveau dans le hall jusqu’à ce qu’ils aient la preuve qu’une chambre les attendait, a-t-elle ajouté.

Sunwing a déclaré dans des tweets les 22, 23 et 24 décembre qu’elle avait annulé des vols en raison des conditions météorologiques hivernales rigoureuses dans diverses régions du pays. Friedenberger a déclaré qu’elle comprenait que le mauvais temps pouvait faire des ravages, notant: “Nous sommes Canadiens.”

“C’est le manque de communication et le fait de ne pas savoir ce qui va se passer et de rebondir”, a-t-elle expliqué. “Si vous savez que nous ne rentrerons pas à la maison avant le 28 décembre, c’est bon. Dites-le nous et installez-nous dans une chambre dans un hôtel.”

Friedenberger a déclaré qu’elle avait rencontré d’autres Canadiens bloqués à Cancún par d’autres vols Sunwing, et elle a déclaré qu’ils faisaient face aux mêmes inconnus.

“Il y a bien plus que nous”, a-t-elle déclaré. “Je dirais des centaines à ce stade.”

Cristina Oppedisano dit que son vol de retour Sunwing de Cancun à Toronto le 21 décembre a également été annulé. Comme Friedenberger, Oppedisano a déclaré dans une interview qu’elle et sa famille ne savaient pas quand ils rentreraient chez eux.

Elle a dit qu’elle et son groupe de 10 membres de la famille, qui comprend quatre enfants, ont également été envoyés d’un hôtel non préparé à un autre, dormant tout le temps dans les étages de l’aéroport et du hall. Elle et sa famille font partie d’un groupe d’environ 100 passagers qui devaient être sur le vol Sunwing annulé, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes piégés ici”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle non plus n’avait reçu aucun mot de Sunwing sur le moment où ils pourraient rentrer chez eux.

Dans un communiqué envoyé par e-mail dimanche après-midi, Sunwing a déclaré qu'”un certain nombre de vols en direction du nord” continuent de subir des retards car les conditions météorologiques extrêmes entravent sa capacité à déplacer les avions et les équipages vers d’autres aéroports.

La compagnie n’a pas précisé le nombre de vols concernés.

“Nos équipes travaillent d’arrache-pied pour réadapter les clients en assurant la maintenance des avions dans la mesure du possible, en plus d’organiser des hôtels alternatifs et des transferts pour ceux qui ont des retards de nuit”, indique le communiqué, ajoutant que les clients doivent continuer à vérifier le statut de leur vol en ligne.

“Nos équipes locales et à destination continuent de gérer la situation de manière proactive et font tout leur possible pour ramener les clients chez eux dans les prochains jours”, a indiqué la société.

Sunwing n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de suivi demandant quand les personnes bloquées à Cancun pourraient rentrer chez elles.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 décembre 2022.