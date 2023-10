Vols annulés et écoles fermées alors que Taiwan se prépare au typhon Koinu

TAIPEI, Taiwan (AP) — Les vols ont été annulés et les écoles ont été fermées mercredi dans certaines parties de Taiwan alors que l’île se préparait aux vents violents et aux averses provoquées par le typhon Koinu.

Au moins 93 vols ont été annulés mercredi dans les aéroports de l’île, selon l’Administration de l’aviation civile.

Le Bureau maritime et portuaire a déclaré que 96 voyages en ferry avaient été annulés, selon l’Agence centrale de presse.

Le typhon pourrait toucher terre dans la partie sud-est de Taiwan dans la nuit de mercredi ou jeudi matin, selon les météorologues.

Mercredi, les pluies provenant de la périphérie du typhon tombaient sur le nord et l’est de Taiwan et devraient devenir plus fortes sur la côte est et dans le sud plus tard dans la journée.

Les îles Penghu, Orchid et Green, à Taiwan, ont annoncé la fermeture d’écoles et de bureaux en prévision des intempéries provoquées par le typhon.

Certaines parties du sud du comté de Pingtung ont également annoncé des fermetures.

Le typhon se déplaçait vers l’ouest en direction de Taiwan avec des vents maximums soutenus de 155 km/h (96 mph) et des rafales de 191 km/h (119 mph) mercredi matin, selon le bureau météorologique de Taiwan.

Le Centre météorologique national de Chine a maintenu mercredi une alerte jaune – le troisième niveau le plus grave – au typhon Koinu.

Les prévisionnistes chinois s’attendaient à des vents violents dans les zones côtières des provinces du Zhejiang et du Fujian, où les services de ferry ont été suspendus et les bateaux de pêche rappelés au port.

The Associated Press