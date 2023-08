Vols annulés, des milliers de personnes ont été invitées à évacuer alors que le typhon Khanun s’approche d’Okinawa au Japon

Les vols ont été annulés et des dizaines de milliers de personnes ont été invitées à évacuer leurs maisons mardi alors que le puissant typhon Khanun s’approchait de la chaîne d’îles japonaises d’Okinawa, menaçant des pluies torrentielles et des vents violents jusqu’à jeudi.

Les résidents d’une partie de la préfecture tropicale ont été invités à évacuer car la tempête, avec des prévisions de rafales allant jusqu’à 65 mètres par seconde (145 mph), se déplaçait lentement vers le nord-ouest, avec au moins 20 000 personnes touchées dans la seule ville de Naha.

L’aéroport de Naha a été fermé et tous les vols à destination et en provenance de la région ont été annulés, ce qui représente plus de 900 vols intérieurs et internationaux à la date de mardi midi, a indiqué TV Asahi.

Au moins 180 mm (7,1 pouces) de pluie devaient tomber mercredi à midi lorsque la tempête était susceptible de frôler la zone la plus proche, a indiqué la télévision publique NHK.

D’autres régions du Japon ont également connu des conditions météorologiques extrêmes, avec près de 15 000 foyers privés d’électricité dans la capitale Tokyo et ses environs après un violent orage, selon Tokyo Electric Power Co.