Vols American Airlines annulés : vérifiez vos réservations de juillet

Vous voyagez avec American Airlines en juillet ? Vérifiez votre réservation pour d’éventuels changements de vol.

La compagnie aérienne a réduit de près de 1 000 vols son horaire de juillet au cours du week-end pour lui donner plus de marge de manœuvre alors que l’augmentation des voyages et d’autres facteurs pèsent sur ses opérations.

« Nous ne voulons jamais décevoir et pensons que ces ajustements d’horaire nous permettront de prendre bien soin de nos clients et des membres de notre équipe et de minimiser les surprises à l’aéroport », a déclaré la porte-parole américaine Andrea Koos dans un communiqué.

La plupart des annulations proactives concernent la première moitié du mois et représentent 1% des vols initialement prévus, selon la compagnie aérienne. Les voyageurs ont été automatiquement réaffectés sur d’autres vols, mais cela signifie souvent des heures de départ différentes, une correspondance imprévue ou un itinéraire peu pratique et d’autres tracas. Ceux qui ont des projets de voyage à venir doivent vérifier l’état de leur vol afin qu’il n’y ait pas de surprises en juillet.

Les passagers dont l’heure de départ a été modifiée de plus de quatre heures peuvent prétendre à un remboursement au lieu d’un crédit-voyage.

L’horaire de vol réduit de juillet est intervenu alors que les Américains ont perturbé en masse les plans de voyage des passagers pendant le week-end chargé de la fête des pères et jusqu’à lundi.

Rien que dimanche, la compagnie aérienne a annulé 188 vols, soit 6% de ses vols réguliers, et plus de la moitié de toutes les annulations sur les vols à destination, en provenance ou à l’intérieur des États-Unis, selon le suivi des vols FlightAware. Southwest Airlines, qui a dû faire face à de lourds retards et annulations de vols la semaine dernière, a enregistré le deuxième plus grand nombre d’annulations parmi les transporteurs américains, avec 38 vols, soit 1% de ses vols, annulés.

American a retardé 755 vols supplémentaires dimanche, soit un vol sur quatre, selon FlightAware.

Au total, la compagnie aérienne a annulé 500 vols au cours du week-end, a déclaré Koos. Elle a imputé les problèmes de vol à divers facteurs, notamment le mauvais temps à Miami et à Chicago, deux de ses hubs, dimanche, et une pénurie de main-d’œuvre chez certains de ses fournisseurs.

Les annulations se sont poursuivies lundi, avec 136 annulations à midi, avant le mauvais temps dans son mégahub de Dallas. Southwest, qui possède également une importante opération à Dallas, a annulé 200 vols lundi.

Passager américain bloqué: deux vols annulés et articles de toilette de Walmart

Jay Wiggs a volé American de Dallas à San Diego pour des vacances il y a une semaine et n’a eu aucun problème sur le vol.

Le retour à la maison a pris plus de 24 heures et des dépenses supplémentaires.

Le gestionnaire immobilier et sa femme devaient quitter San Diego samedi après-midi à 16h30. Dès leur arrivée à l’aéroport, l’application américaine sur son téléphone n’a cessé de bourdonner sur les retards de vol. À 20 heures, il s’est tourné vers sa femme et lui a dit : « Je vous garantis qu’ils vont annuler ce vol. Bien sûr, ce n’était pas cinq minutes plus tard. Ils ont annulé le vol.

Ils ont été réservés sur un vol de 8 heures du matin à Dallas le lendemain. Wiggs a demandé où ils étaient censés dormir cette nuit-là et a dit qu’on lui avait dit qu’ils n’avaient pas de bons dans un rayon de 10 milles et qu’il devait conserver ses reçus.

Ils ont réservé une autre location de voiture et sont retournés à leur hôtel d’origine parce qu’ils avaient payé une semaine mais n’étaient restés que six nuits et n’avaient heureusement pas vérifié quand ils sont partis.

Avant de se coucher ce soir-là, le vol du dimanche matin de Wiggs a été annulé. L’application américaine lui a donné plusieurs nouveaux vols parmi lesquels choisir, mais ils avaient des itinéraires bizarres avec des escales à Philadelphie et à Charlotte, en Caroline du Nord.

Ils n’ont pu joindre personne par téléphone pour obtenir de l’aide en raison des longues heures d’attente. Ils ont donc opté pour un vol plus direct le lundi pour Dallas et se sont rendus à Walmart pour obtenir des articles de toilette et des shorts puisque leurs bagages étaient à l’aéroport. L’onglet : environ 100 $.

Ils ont continué à vérifier l’application américaine pour les options précédentes et ont finalement trouvé un vol dimanche soir via Phoenix.

Ils sont arrivés à Dallas juste après minuit. Mais leurs sacs n’étaient pas là. L’application a indiqué qu’ils étaient arrivés sur un vol précédent mais n’a pas précisé où ils se trouvaient.

« Ils sont à DFW (Dallas/Fort Worth International Airport). Je ne sais pas encore où. »

Le syndicat américain blâme la pénurie de pilotes pour les problèmes de vol de la compagnie aérienne

Le syndicat des pilotes américains attribue l’essentiel de la responsabilité des problèmes opérationnels de la compagnie aérienne à une pénurie de pilotes en raison d’un arriéré de formation causé par la pandémie.

Dennis Tajer, pilote américain et porte-parole de l’Allied Pilots Association, a déclaré que de nombreux vols annulés au cours du week-end étaient dus à une pénurie d’équipage, selon les codes que la compagnie aérienne attribue aux vols annulés.

Les pilotes qui ont été mis en congé ou ont pris des congés pendant la pandémie doivent être recyclés, tout comme ceux qui changent de type d’avion en raison de la retraite agressive de plusieurs types d’avions par les Américains pendant la pandémie et ceux qui remplacent les pilotes qui ont pris une retraite anticipée, a-t-il déclaré.

« Ce sont plusieurs tsunamis sur un système d’entraînement », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la pénurie laissait American sans tampon en cas de mauvais temps ou d’autres anomalies, obligeant les équipages de conduite à s’arrêter.

« Vous ne pouvez pas planifier une compagnie aérienne avec un ciel dégagé », a-t-il déclaré.

Tajer a déclaré que le syndicat avait proposé quelques correctifs, en plus des heures supplémentaires déjà en place, notamment des horaires d’équipage plus flexibles pour les pilotes qui souhaitent « aider » la compagnie aérienne et gagner de l’argent supplémentaire.

Koos a déclaré que la formation des pilotes de la compagnie aérienne « reste sur la bonne voie » et que la compagnie aérienne s’attend à ce que tous les pilotes rappelés terminent leur formation d’ici la fin juin.