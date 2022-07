Volonté du prince Philip de rester privé pendant au moins 90 ans, selon les juges: “Les circonstances sont exceptionnelles”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le contenu du testament du prince Philip doit rester secret.

L’année dernière, un juge a décidé que le testament du défunt mari de la reine Elizabeth serait scellé et gardé secret pendant au moins 90 ans. The Guardian, un média basé au Royaume-Uni, a contesté la décision d’exclure les médias d’une audience de juillet 2021 qui a rendu cette décision.

Mais vendredi, les juges ont rejeté la demande, affirmant qu’il existait des circonstances “exceptionnelles” pour que l’audience se tienne en privé, a rapporté The Telegraph.

Selon le média, les juges Sir Geoffrey Vos, Dame Victoria Sharp et Lady Justice King ont déclaré que la presse ne pouvait pas être alertée de l’audience privée “sans risquer la tempête médiatique que l’on craignait”.

“L’audience s’est déroulée à un moment extrêmement sensible pour la souveraine et sa famille, et ces intérêts n’auraient pas été protégés s’il y avait eu des audiences prolongées rapportées dans la presse plutôt qu’une seule occasion au cours de laquelle les raisons complètes de ce qui avait été décidé ont été publiées. “, ont déclaré les juges dans la décision.

Les testaments au Royaume-Uni sont généralement enregistrés publiquement après le décès d’une personne. Cependant, il est courant depuis plus d’un siècle de garder scellés les testaments des membres de la famille royale.

“Il est vrai que la loi s’applique de la même manière à la famille royale, mais cela ne signifie pas que la loi produit les mêmes résultats dans toutes les situations”, ont déclaré les juges. “Ces circonstances sont, comme nous l’avons dit, exceptionnelles.

“Nous ne sommes pas sûrs qu’il existe un intérêt public spécifique à savoir comment les actifs de la famille royale sont répartis. Un manque de transparence perçu pourrait faire l’objet d’un débat public légitime, mais les (règles d’homologation non contentieuses) autorisent les testaments et leurs valeurs soient dissimulées au regard du public dans certains cas.

“Le juge a correctement appliqué le test légal dans cette affaire.”

Philip, qui a passé plus de sept décennies à soutenir sa femme en tant qu’épouse la plus ancienne de Grande-Bretagne, est décédé en 2021 à l’âge de 99 ans. Au cours de sa vie, le duc d’Édimbourg a rempli plus de 20 000 engagements royaux pour stimuler les intérêts britanniques au pays et à l’étranger. Il a dirigé des centaines d’organismes de bienfaisance, fondé des programmes qui ont aidé les écoliers britanniques à participer à des aventures en plein air stimulantes et a joué un rôle de premier plan dans l’éducation de ses quatre enfants, dont son fils aîné, le prince Charles, l’héritier du trône.

Philip laisse dans le deuil la reine, 96 ans, et leurs quatre enfants – Charles, 73 ans, ainsi que la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.