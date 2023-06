Volonté du Congrès "Décimer" BJP à Telangana, autres sondages d’État: Rahul Gandhi

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré qu’après la victoire électorale du Karnataka, son parti « décimerait » le BJP à Telangana et dans d’autres sondages d’État, soulignant que ce n’est pas seulement le parti du Congrès, mais le peuple indien qui va vaincre son idéologie haineuse. .

« Nous avons montré au Karnataka que nous pouvons décimer le BJP… Nous ne les avons pas vaincus, nous les avons décimés. Nous les avons écrasés au Karnataka », a déclaré M. Gandhi lors d’un dîner organisé ici samedi par l’Indian Overseas Congress-USA.

M. Gandhi est arrivé à New York après avoir visité Washington et San Francisco et s’adressera dimanche à un rassemblement communautaire au Javits Center de Manhattan.

Il a dit que lors des élections du Karnataka, le BJP « a tout essayé dans le livre, ils avaient tous les médias, ils avaient 10 fois plus d’argent que nous avions, ils avaient le gouvernement, ils avaient l’agence. Ils avaient tout, puis nous les avons décimés », a déclaré Gandhi.

« Et je veux que vous sachiez que nous allons ensuite les décimer à Telangana », a-t-il déclaré sous les acclamations et les applaudissements du rassemblement.

« Il sera difficile de trouver le BJP à Telangana après cette élection. » Les élections dans l’État du sud de l’Inde devraient avoir lieu plus tard cette année.

Les partisans du Congrès, les officiels, les membres du parti et les membres de la communauté indienne se sont réunis en grand nombre lors de l’événement communautaire auquel a également participé le maire de New York, Eric Adams.

Outre l’élection de Telangana, des élections sont prévues pour « le Rajasthan, le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh où nous ferons la même chose que nous leur avons fait au Karnataka », a déclaré Gandhi sous les acclamations et les applaudissements des partisans.

« Ce n’est pas seulement le parti du Congrès qui va vaincre le BJP. Ce sont les habitants de l’Inde, les habitants du Madhya Pradesh, les habitants du Telangana, les habitants du Rajasthan, du Chhattisgarh qui vont vaincre le BJP », a déclaré M. Gandhi.

Il a ajouté que la raison en est que « l’Inde a compris qu’elle ne peut pas continuer avec le type de haine que le BJP répand dans la société ». « C’est ce qui va se passer dans les prochains États. Et puis après ça en 2024 on fera pareil… L’opposition est unie, on travaille tous ensemble. C’est une bataille idéologique. D’un côté, il y a une idéologie de division du BJP, l’idéologie haineuse du BJP. De l’autre côté, il y a l’idéologie affectueuse et aimante du parti du Congrès », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’au Karnataka, le BJP avait tenté de polariser les élections et de créer la colère et la haine entre les communautés.

« Le Premier ministre lui-même l’a essayé. Cela a-t-il fonctionné », a-t-il déclaré alors que le public répondait non.

M. Gandhi a déclaré que les habitants du Karnataka avaient déclaré que les élections portaient sur les prix, le chômage et la corruption.

M. Gandhi a fait référence à son slogan prononcé lors du Bharat Jodo Yatra, au cours duquel il avait dit « Nafrat ke bazar mein mohabbat ki dukan kholenge ». Adams a déclaré que « New Delhi of America est ici même à New York. » « Cette communauté est l’une des plus instruites, l’une des plus exploitées et détenues par les entreprises », a-t-il déclaré, ajoutant que ce qui est unique à l’Amérique est que «nous vous disons de ne jamais abandonner votre patrie alors que vous embrassez votre terre d’adoption», au milieu d’une salve d’applaudissements et d’acclamations de la part des personnes rassemblées.

« Vous êtes des Indiens (tiret) Américains. Alors que vous embrassez l’Amérique, ne supprimez pas la partie indienne », a déclaré le maire de New York.

Il a ajouté que l’Inde « a historiquement beaucoup donné non seulement aux frontières géographiques de votre pays, mais ce que la communauté indienne a historiquement donné au monde est tout simplement remarquable et n’a pas encore vraiment été reflété dans des proportions historiques.

« Tous les grands lauréats du prix Nobel de la paix ont essentiellement emprunté à la riche histoire de votre société », a-t-il dit, ajoutant qu’ils se sont inspirés des anciens Védas et des premiers écrits.

Plus tôt dans la journée, M. Gandhi « a eu une conversation au coin du feu qui suscite la réflexion » avec d’éminents penseurs de New York à Roosevelt House, résidence de l’ancien président américain Franklin D. Roosevelt.

M. Gandhi a déclaré que les membres de la communauté indienne aux États-Unis sont « nos ambassadeurs » et ont montré à l’Amérique et au reste du monde « ce que signifie être indien ». Il a dit qu’il y avait un combat en cours chez lui et un combat similaire également en Amérique à propos de deux visions différentes pour l’Inde. « Une vision qui est notre vision – accepte tout le monde, embrasse tout le monde, respecte tout le monde, aime tout le monde et veut que tout le monde fasse partie de l’avenir de notre pays, quelle que soit sa religion, sa communauté, sa caste, sa langue.

« Nous combattons nos amis du BJP… ils ont une vision très limitée de notre pays », a-t-il déclaré.

S’adressant au public lors de l’événement, M. Gandhi a déclaré : « Vous respectez les autres religions. Vous respectez les autres cultures. Vous respectez les autres, vous respectez les femmes. Et c’est la meilleure façon de combattre le BJP, de vivre selon l’idéologie en laquelle nous croyons », a-t-il déclaré, ajoutant que le combat n’est pas difficile.