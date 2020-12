Un chef des pompiers du New Jersey a été accusé de harcèlement sexuel par une adolescente bénévole après avoir fait des commentaires inappropriés sur son corps, selon des documents judiciaires.

Le chef du service d’incendie de Franklin, Raymond Read, aurait interrogé la jeune femme de 16 ans sur ses poils pubiens et lui aurait dit qu’il pourrait lui apprendre « certaines compétences avec votre langue » en 2018.

Priya Gupta, aujourd’hui âgée de 18 ans, aurait été victime d’une campagne de harcèlement sexuel de la part de Read alors qu’elle se portait volontaire en tant que technicienne des services d’urgence, selon des documents judiciaires obtenus par le New York Post.

Read, 45 ans, aurait demandé à l’adolescente si ses poils pubiens étaient « comme une piste d’atterrissage là-bas? Laissez-vous un peu d’économiseur de saveur », selon le procès de la Cour supérieure du comté de Warren du mois dernier.

Il aurait dit à Gupta qu’il pouvait « vous apprendre certaines compétences avec votre langue » et lui aurait également dit qu’elle avait un « trouble de l’envie de c ** k ».

Le chef des pompiers lui aurait également dit que ses bras « maigres » n’étaient « bons qu’à se mettre derrière le dos lorsque vous le frappez par derrière », selon les documents judiciaires.

Read aurait fait des commentaires racistes sur Gupta, d’origine indienne. Il aurait dit à une autre femme qu ‘ »il ne sortirait jamais avec un Indien » et « ne voulait pas sentir le curry ».

Read ferait des commentaires inappropriés à la jeune femme de 16 ans et aux autres femmes bénévoles devant le personnel. Il aurait également félicité le Ku Klux Klan en tant qu ‘«organisation caritative».

Gupta, qui est maintenant majeure en médecine pré-urgence de première année, a également déclaré que deux autres lieutenants et un pompier l’avaient harcelée sexuellement pendant son service volontaire.

Read aurait envoyé à Gupta une série de SMS inappropriés et fait des commentaires sales sur ses publications sur les réseaux sociaux. Cela aurait continué même lorsque Gupta a quitté son rôle bénévole pour aller à l’université.

Il lui aurait envoyé un message sur les réseaux sociaux après son départ pour le collage, qui disait: « Ne me tente pas, tu me manques, mon dieu tu me manques, les choses que je te ferais si je venais te voir », selon le procès.

Gupta a signalé le harcèlement sexuel présumé le 24 août de cette année au chef adjoint des pompiers de Franklin. Mais la poursuite allègue que sa plainte n’a pas été prise au sérieux.

L’adolescente a eu une brève relation avec le lieutenant Vincent Fortunato, 26 ans, à l’âge de 17 ans.

« Read et Fortunato ont utilisé leur pouvoir et leur autorité en tant qu’employeurs de la plaignante pour exploiter la plaignante et la tromper afin qu’elle entame une relation sexuelle illicite avec l’accusé Fortunato », selon le document judiciaire.

Gupta est à la recherche des accusés pour recevoir une formation anti-harcèlement, anti-discrimination et autre formation de sensibilisation.

« Comme allégué dans la plainte, les défendeurs ont exploité une caserne de pompiers où ses dirigeants perturbés ont promu une culture riche en misogynie et en fanatisme », a déclaré l’avocat de Gupta, Peter Valenzano, au New York Post. ‘SP. Gupta a été dévorée par un enfer de harcèlement sexuel et de discrimination – dont une grande partie s’est produite alors qu’elle était encore mineure.