Volodymyr Zelenskyy rencontrera des sénateurs au Capitole américain

WASHINGTON — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait se rendre au Capitole et rencontrer les sénateurs jeudi, a déclaré un conseiller à la direction du Sénat à NBC News.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., organiseront une réunion de tous les sénateurs avec Zelenskyy jeudi à 10 h HE, selon l’assistant. Un emplacement reste encore à déterminer.

Le bureau du président de la Chambre, Kevin McCarthy, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Zelenskyy devrait également rencontrer le président Joe Biden à la Maison Blanche jeudi, a déclaré précédemment à NBC News une personne proche des plans. Et il prévoit d’assister à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York cette semaine lors de son voyage aux États-Unis, a déclaré un haut responsable ukrainien.

Biden a rencontré Zelensky pour la dernière fois en juillet lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie.

« J’espère que nous avons enfin mis de côté la question de savoir si l’Ukraine est la bienvenue ou non au sein de l’OTAN. Cela va arriver », a déclaré Biden dans un discours avant leur réunion bilatérale. « Nous avançons – vous avancez tous dans la bonne direction. Je pense qu’il s’agit simplement de passer les prochains mois ici.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu à Kiev ce mois-ci et a rencontré Zelensky et de hauts responsables ukrainiens pour « démontrer l’engagement inébranlable des États-Unis envers la souveraineté, l’intégrité territoriale et la démocratie de l’Ukraine, en particulier face à l’agression de la Russie », a déclaré un porte-parole du département d’État. dit.

Alors que Blinken était en visite à Kiev, le Département d’État annoncé une aide américaine supplémentaire au pays, dont 100 millions de dollars de financement militaire étranger, 90,5 millions de dollars d’aide humanitaire au déminage et 300 millions de dollars pour soutenir les efforts d’application de la loi dans les régions libérées.

Zelensky s’est adressé pour la dernière fois à une réunion conjointe du Congrès en décembre de l’année dernière, plaidant pour un soutien continu alors que les républicains se préparaient à prendre le contrôle de la Chambre, où l’aide à l’Ukraine devrait faire l’objet d’un examen plus minutieux et d’une opposition.

« Votre argent n’est pas de la charité. Il s’agit d’un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la manière la plus responsable », a-t-il déclaré aux législateurs américains. « Que le monde voie que les États-Unis sont là. »

« Vos décisions peuvent sauver des millions de personnes », a-t-il ajouté.

Julie Tsirkin a rapporté de Washington et Summer Concepcion a rapporté de New York.