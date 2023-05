Volodymyr Zelenskyy rencontre le pape François alors que l’Italie s’engage à soutenir pleinement l’Ukraine dans la guerre contre la Russie de Poutine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le pape François au Vatican, après que l’Italie a promis son plein soutien à Kiev dans sa défense contre l’invasion russe.

Aucune des deux parties n’a immédiatement donné de détails sur la conversation de 40 minutes, bien que le pontife ait précédemment déclaré que l’État catholique travaillait dans les coulisses pour pousser Moscou à se retirer de la guerre que Vladimir Poutine a commencée en février dernier.

« C’est un grand honneur », a déclaré M. Zelensky en posant sa main sur son cœur et en inclinant la tête en saluant le pape de 86 ans, qui se tenait debout avec une canne.

Le président a donné à son hôte un gilet pare-balles qui avait été utilisé par un soldat ukrainien et peint plus tard avec une image de la Madone.

Le pape a une invitation permanente de M. Zelensky à se rendre à Kiev, mais a déclaré précédemment qu’il souhaitait également se rendre à Moscou dans le cadre de la même mission de paix.

M. Zelensky a rencontré plus tôt le Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui a condamné « l’agression brutale et injuste » de la Russie, a promis le soutien de l’Italie à l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire » et a exhorté la Russie à se retirer immédiatement.

« Vous ne pouvez pas parvenir à la paix par une reddition », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse conjointe. « Ce serait un très grave précédent pour toutes les nations du monde ».

Elle a souligné le soutien de l’Italie à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et à « l’intensification » d’un partenariat avec l’Otan.

Le pape François et Zelensky se serrent la main après une audience privée au Vatican (AFP/Getty)

Mme Meloni soutient l’aide militaire et autre à l’Ukraine, mais alors que son parti d’extrême droite des Frères d’Italie défend le principe de la souveraineté nationale, elle a dû affronter les dirigeants de deux partenaires de la coalition qui ont ouvertement professé leur admiration pour Vladimir Poutine.

M. Zelensky se rendra en Allemagne dimanche, après que Berlin a annoncé une aide militaire de 2,7 milliards d’euros (2,4 milliards de livres sterling) à l’Ukraine, son plus gros paquet de ce type à ce jour, et a promis un soutien supplémentaire à Kiev aussi longtemps que nécessaire.

De la fumée monte sur le site d’un accident d’hélicoptère dans la ville de Klintsy à Bryansk (Reuters)

Le président ukrainien et son équipe ont vigoureusement promu le plan de paix en 10 points de Kiev et exhorté les dirigeants mondiaux à organiser un sommet mondial pour la paix sur la base des propositions.

Il appelle au rétablissement de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, au retrait des troupes russes et à la cessation des hostilités, ainsi qu’au rétablissement des frontières nationales de l’Ukraine. M. Zelensky a déclaré à plusieurs reprises que le plan n’était pas ouvert aux négociations.

Après que Moscou a reconnu vendredi que ses forces s’étaient repliées au nord de la ville ukrainienne de Bakhmut, le ministère britannique de la Défense (MoD) a déclaré que les troupes russes s’étaient probablement retirées « en mauvais ordre ».

Le ministère de la Défense a déclaré que la 72e brigade russe de fusiliers à moteur séparés, créée à l’automne dernier, était poursuivie par des allégations de moral bas et d’efficacité au combat limitée et que son déploiement à Bakhmut reflétait une grave pénurie d’unités de combat crédibles de la part de Moscou.

Zelensky et Meloni au Palais Chigi à Rome (EPA)

Ailleurs, le média basé à Moscou, Kommersant, a rapporté que deux avions de combat russes et deux hélicoptères militaires avaient été abattus samedi près de la frontière ukrainienne, dans ce qui serait un coup d’État spectaculaire pour Kiev s’il était confirmé.

Kommersant, un quotidien économique indépendant et respecté, a déclaré sur son site Internet que le chasseur-bombardier Su-34, le chasseur Su-35 et deux hélicoptères Mi-8 avaient constitué un groupe de raids et avaient été « abattus presque simultanément ». dans une embuscade dans la région de Bryansk, au nord-est de l’Ukraine.

L’agence de presse publique russe Tass a rapporté qu’un SU-34 et un hélicoptère se sont écrasés dans la région.

Pendant ce temps, le conseiller présidentiel sud-africain à la sécurité a déclaré que son pays était « activement non aligné » dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, après que les allégations américaines selon lesquelles il aurait fourni des armes à Moscou ont conduit à une crise diplomatique cette semaine.

Reuters a contribué à ce rapport