Volodymyr Zelenskyy nommé Personnalité de l’année 2022 par le magazine Time | Nouvelles du monde

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a été nommé Personnalité de l’année 2022 par le magazine Time.

Le prix annuel décerné par les rédacteurs en chef du magazine américain est décerné à la personne qui est considérée comme ayant eu l’influence la plus mondiale au cours des 12 derniers mois.

Le magazine a précédemment déclaré que sa personnalité de l’année était celle “qui a le plus influencé l’actualité ou nos vies, pour le meilleur ou pour le pire”.

Plusieurs candidats étaient envisagés pour 2022, dont le président chinois, Xi Jinpingla politicienne américaine Liz Cheney et le philanthrope milliardaire MacKenzie Scott.

Elon Muskle PDG de Tesla et SpaceX et maintenant propriétaire de Twitter, était a remporté le titre l’an dernier.

Parmi les autres lauréats figurent Angela Merkel en 2015, Donald Trump en 2016, Greta Thunberg en 2019 et Joe Biden aux côtés de Kamala Harris en 2020.

L’actrice Michelle Yeoh a été nommée Icône de l’année 2022 hier alors que le magazine célébrait ses 40 ans de carrière, y compris Everything Everywhere All at Once, pressenti pour être l’un des favoris des Oscars.

La tradition annuelle a commencé en 1927 lorsque l’aviateur américain Charles Lindbergh a reçu le titre après avoir effectué le premier vol transatlantique sans escale en solo de New York à Paris.

La distinction peut également être décernée à des personnes controversées en raison de leur impact sur les événements mondiaux, Adolf Hitler et Joseph Staline étant précédemment nommés.