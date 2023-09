Volodymyr Zelenskyy exhorte Trump à révéler son plan rapide pour la paix en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi l’ancien président américain Donald Trump à révéler son plan, longtemps évoqué, visant à mettre fin à la guerre russe en Ukraine en 24 heures.

« Il peut partager publiquement son idée maintenant, sans perdre de temps, sans perdre des gens, et dire : ‘Ma formule est d’arrêter la guerre et de mettre fin à toutes ces tragédies et de mettre fin à l’agression russe' », a déclaré le dirigeant ukrainien à CNN, selon un reportage. traduction fournie par le réseau.

Mais Zelensky a souligné que le plan ne pouvait pas impliquer que l’Ukraine cède une partie de son propre territoire au président russe Vladimir Poutine.

« Ce n’est pas la formule de paix », a-t-il déclaré à Wolf Blitzer de CNN.

Trump a déclaré à l’émission « Meet the Press » de NBC dans une interview diffusée dimanche qu’il mettrait fin au conflit d’ici un jour en négociant « un accord équitable pour tout le monde » en parlant à Poutine et Zelensky, mais a refusé de fournir plus de détails.

L’ancien président a également noté qu’un accord entre les deux pays aurait déjà pu être conclu si l’Ukraine avait cédé la Crimée, que Moscou a illégalement annexée en 2014.

« C’est quelque chose qui aurait pu être négocié », a déclaré Trump. « Parce qu’il y avait certaines régions, la Crimée et d’autres régions du pays, auxquelles beaucoup de gens s’attendaient. Vous auriez pu conclure un marché. Ils auraient donc pu conclure un accord dans lequel il y aurait actuellement moins de territoire que celui déjà pris par la Russie, pour être honnête. Et vous auriez pu conclure un accord où personne n’était tué.

Zelenskyy s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies plus tôt cette semaine et devrait se rendre à Washington jeudi pour rencontrer le président Joe Biden à la Maison Blanche et les législateurs au Capitole.

Biden a récemment demandé au Congrès une enveloppe supplémentaire de 24 milliards de dollars pour l’Ukraine, mais les Républicains de la Chambre ont soulevé des objections.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.) a déclaré aux journalistes il a des questions à poser à Zelensky, ajoutant que les Américains méritent de connaître le plan de victoire de Kiev.

« Zelensky est-il élu au Congrès ? » a demandé McCarthy. « Est-il notre président ? Je ne pense pas devoir commettre quoi que ce soit et je pense que j’ai des questions à lui poser.

Interrogé sur la résistance du Parti républicain à fournir une aide supplémentaire à son pays, Zelenskyy a déclaré à CNN qu’il n’était pas juste d’assimiler la guerre à des problèmes intérieurs américains comme l’énergie.

« Nous ne pouvons pas comparer ces défis », a déclaré Zelenskyy, ajoutant qu’on pourrait comprendre la différence même en passant une journée sur le terrain en Ukraine.