Volodymyr Zelenskyy dit que les efforts olympiques contre les athlètes russes participant à Paris disent au monde que “la terreur est acceptable” | Nouvelles du monde

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les efforts pour permettre aux athlètes russes de se produire aux Jeux olympiques de l’année prochaine en France étaient une tentative de dire au monde que “la terreur est en quelque sorte acceptable”.

Les commentaires forts de M. Zelesnkyy sont intervenus lorsqu’il a révélé qu’il avait envoyé une lettre au président français Emmanuel Macron dans le cadre de sa campagne visant à exclure les athlètes russes des Jeux olympiques de Paris.

Il a également évoqué la “grande erreur olympique” qui a vu Berlin organiser les jeux de 1936 lorsque les nazis étaient au pouvoir.

“Le mouvement olympique et les États terroristes ne doivent absolument pas se croiser”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le Comité international olympique (CIO) a indiqué la possibilité pour les athlètes de Russie et de Biélorussie qui n’ont pas ouvertement soutenu la guerre de concourir en tant que neutres à Paris.

Dans son discours du soir, M. Zelensky a déclaré : “Les tentatives du Comité International Olympique de ramener les athlètes russes aux Jeux Olympiques sont des tentatives de dire au monde entier que la terreur est en quelque sorte acceptable.

“Comme si vous pouviez fermer les yeux sur ce que fait la Russie à Kherson, Kharkiv, Bakhmut et Avdiivka.”

Il a ajouté que la Russie ne doit pas être autorisée à “utiliser (les jeux) ou tout autre événement sportif comme propagande pour son agression ou son chauvinisme d’Etat”.

M. Zelenskyy s’est entretenu avec M. Macron la semaine dernière et a poursuivi son “marathon de l’honnêteté” pour éloigner les athlètes russes des Jeux de Paris.

Il a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de neutralité dans le sport à une époque où les athlètes de son pays se battent et meurent à la guerre.

Le ministre ukrainien des Sports a mis en garde jeudi contre la possibilité que son pays boycotte les JO.

Cela a été suivi par le défi de M. Zelesnkyy à la position adoucissante du président du CIO, Thomas Bach, sur la Russie.

“Il est évident que tout drapeau neutre des athlètes russes est taché de sang”, a déclaré le dirigeant ukrainien.

“J’invite M. Bach à Bakhmut – pour qu’il puisse voir de ses propres yeux que la neutralité n’existe pas.”

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux concernant les “consultations en cours”, le CIO a fait référence aux athlètes concourant sous un “drapeau neutre” à l’Open d’Australie de ce mois-ci.

“Les athlètes ont participé au tournoi en tant qu’athlètes individuels sous un drapeau neutre sans aucune identification de leur pays”, a déclaré le CIO.

“Le concept est bien établi et également utilisé dans le cyclisme et dans un certain nombre de ligues professionnelles en Amérique du Nord et en Europe.”

Il a ajouté que “les principes sur lesquels repose le concept sont conformes à la Charte olympique” et sont “respectés” dans le monde entier en cas de “guerre ou autre conflit armé”.

