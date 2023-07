Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a critiqué l’absence « absurde » d’un calendrier pour que son pays rejoigne l’OTAN alors que les dirigeants se réunissaient lors d’un sommet en Lituanie.

Le président américain Joe Biden a décrit le rassemblement comme un « moment historique » et a déclaré que Washington était d’accord avec une proposition, qui n’a pas encore été rendue publique, de tracer une voie pour l’Ukraine éventuelle adhésion à l’alliance.

Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : l’OTAN convient que l’Ukraine rejoindra l’alliance et trace une « voie claire » vers l’adhésion

Cependant, M. Zelenskyqui se trouve à Vilnius pour le sommet, a exprimé sa déception quant au déroulement des négociations.

« Nous apprécions nos alliés », a-t-il écrit sur Twitter, mais a ajouté que « l’Ukraine mérite également le respect ».

« C’est sans précédent et absurde qu’aucun délai ne soit fixé ni pour l’invitation ni pour l’adhésion de l’Ukraine », a déclaré M. Zelenskyy.

Il a ajouté: « L’incertitude est une faiblesse. Et j’en discuterai ouvertement lors du sommet. »

L’éclair de colère publique du président ukrainien, qui a été salué en Occident comme un héros pour son leadership, pourrait raviver les tensions à Vilnius au moment même où elles avaient commencé à s’apaiser.

M. Zelenskyy s’est ensuite adressé à une foule lors d’un concert organisé parallèlement à la conférence dans la capitale lituanienne, disant à une foule pleine de gens agitant des drapeaux ukrainiens que « OTAN rendra l’Ukraine plus sûre et l’Ukraine rendra l’OTAN plus forte ».

Répondant aux commentaires de M. Zelenskyy, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’un calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance n’a pas été établi car il est « basé sur des conditions ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse cet après-midi, M. Stoltenberg a déclaré qu’il n’y avait « jamais eu de message plus fort de l’OTAN à aucun moment ».

Le chef de l’alliance a déclaré que les membres avaient convenu d’un « paquet de fond » pour rapprocher l’Ukraine et envoyaient un « message politique fort avec le langage sur l’adhésion ».

« Si vous regardez tous les processus d’adhésion, il n’y a pas eu de délais … ils sont basés sur des conditions, ils l’ont toujours été », a déclaré M. Stoltenberg aux journalistes à Vilnius.

Lundi soir, la veille de l’ouverture du sommet, La Turquie a retiré ses objections à la Suède l’adhésion à l’alliance, un pas vers l’unité dont les dirigeants occidentaux se sont empressés de faire preuve face à l’invasion russe de l’Ukraine.

L’accord a été conclu après des jours de réunions intensives, et il est sur le point d’étendre la force de l’alliance en Europe du Nord.

« Les rumeurs sur la mort de l’unité de l’Otan sont largement exagérées », a déclaré mardi aux journalistes Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale.

Selon une déclaration conjointe publiée lors de l’annonce de l’accord, M. Erdogan demandera au parlement turc d’approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Image:

Rishi Sunak et Joe Biden étaient parmi les participants à Vilnius





Le Premier ministre hongrois Viktor Orban devrait prendre une mesure similaire.

Le résultat est une victoire pour M. Biden, car il a décrit l’expansion de l’OTAN comme un exemple de la façon dont l’invasion de la Russie s’est retournée contre Vladimir Poutine.

La Finlande est déjà devenue le 31e membre de l’alliance et la Suède deviendra le 32e. Les deux pays nordiques étaient historiquement non alignés jusqu’à ce que la guerre augmente les craintes d’agression russe.

En raison de l’accord sur l’adhésion de la Suède, « ce sommet est déjà historique avant même d’avoir commencé », a déclaré M. Stoltenberg.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que l’expansion de l’OTAN était « l’une des raisons qui ont conduit à la situation actuelle ».

« Il semble que les Européens ne comprennent pas leur erreur », a déclaré M. Peskov. Il a mis en garde contre le fait de mettre l’Ukraine sur la voie rapide de l’adhésion à l’OTAN.

« Potentiellement, c’est très dangereux pour la sécurité européenne, cela comporte de très gros risques », a ajouté M. Peskov.

M. Biden a commencé mardi par rencontrer le président lituanien Gitanas Nauseda, où il a souligné son attachement à la coopération transatlantique.

« Rien ne se passe ici qui ne nous affecte pas », a-t-il déclaré à M. Nauseda. La Maison Blanche a déclaré que M. Nauseda avait remis à M. Biden l’Ordre de Vytautas le Grand, la plus haute distinction qu’un président lituanien puisse décerner. M. Biden est le premier président américain à le recevoir.

M. Biden et M. Erdogan devaient se rencontrer mardi soir, et il n’était pas clair comment certaines des autres demandes du président turc seraient résolues.

Il cherchait des avions de chasse américains avancés et une voie vers l’adhésion à l’Union européenne.

La Maison Blanche a exprimé son soutien aux deux, mais a publiquement insisté sur le fait que les problèmes n’étaient pas liés à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

« Je suis prêt à travailler avec le président Erdogan et la Turquie pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique », a déclaré M. Biden dans un communiqué lundi.