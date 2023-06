Volodymyr Zelenskyy confirme qu’une contre-offensive contre la Russie est en cours

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy semble avoir reconnu que la contre-offensive tant attendue de son pays pour chasser les forces russes des régions occupées de l’est et du sud a commencé.

Il s’agissait cependant d’une reconnaissance en sourdine.

Zelenskyy – qui est souvent un maître de la communication et toujours en charge du récit de son pays – a semblé adhérer à l’appel au silence autour de la contre-offensive sur laquelle les responsables ukrainiens ont insisté dans une série de vidéos habilement produites publiées la semaine dernière.

Il a semblé répondre à contrecœur aux questions posées par les journalistes ukrainiens lors de sa disponibilité avec le premier ministre Justin Trudeau samedi.

« Des actions contre-offensives et défensives sont en cours », a-t-il déclaré, avant de noter qu’il ne parlerait pas en détail de la scène ou des opérations militaires de l’État.

Les médias occidentaux, les groupes de réflexion sur la défense et même le président russe Vladimir Poutine ont publiquement déclaré que la contre-offensive était en cours à la suite d’une forte escalade des combats dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Il a été rapporté que les troupes ukrainiennes ont fait de modestes avancées dans l’est près de la ville meurtrie de Bakhmut – théâtre de mois de combats sanglants – et dans le sud près de Zaporizhzhia. Il a également été suggéré que des frappes à longue portée ont été menées sur des cibles russes.

Revendications contradictoires

Obtenir une image précise de ce qui se passe sur les lignes de front est difficile. L’accès des deux côtés est restreint.

Cela a conduit à des récits contrastés et souvent contradictoires sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens affirmant avoir réussi et la Russie affirmant qu’elle repoussait les attaques.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré samedi que les assauts ukrainiens dans les régions du sud de Donetsk et de Zaporizhzhia avaient été retenus.

Un immeuble d’appartements a été endommagé lors d’une frappe massive de drones russes à Odessa, en Ukraine, samedi. Un porte-parole du commandement opérationnel du sud de l’Ukraine a déclaré que huit drones Shahed et deux missiles de croisière avaient été abattus dans la nuit au-dessus de la région d’Odessa. (Nina Lyashonok/Associated Press)

Les forces ukrainiennes, quant à elles, disent avoir libéré le village de Blahodatne, dans la région de Donetsk.

Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, a publié dimanche sur Twitter une vidéo intitulée « Les plans aiment le silence ». La vidéo le montrait assis silencieusement dans son bureau au siège pendant 30 secondes.

Il s’agit du dernier d’une série de messages vidéo ukrainiens avec des responsables suggérant que personne ne devrait parler de sa contre-offensive.

Vendredi, dans une vidéo publiée sur le service de messagerie Telegram, Poutine a déclaré que l’armée ukrainienne avait commencé son opération offensive mais que les avancées avaient été freinées avec de lourdes pertes.

Trudeau rejette les propos de Poutine

S’exprimant aux côtés de Trudeau samedi, Zelenskyy a haussé les sourcils et a semblé faire semblant de ne pas savoir qui était Poutine lorsqu’il a été interrogé sur la contre-offensive par des journalistes.

Il a qualifié les commentaires de Poutine d' »intéressants », avant de dire que les occupants russes « n’ont plus longtemps ».

Zelenskky a déclaré que les commandants militaires ukrainiens étaient d’humeur positive, avant d’ajouter : « Dis ça à Poutine ».

Trudeau s’entretient avec des soldats ukrainiens alors qu’il visite le mur du souvenir à Kiev samedi. S’adressant plus tard à l’ambassade du Canada, il a déclaré que le gouvernement canadien resterait concentré sur la fermeté et la livraison à l’Ukraine de l’équipement et de l’aide dont elle a besoin. (Valentyn Ogirenko/Pool/Associated Press)

Trudeau, s’exprimant samedi soir à l’ambassade du Canada à Kiev, a rejeté les propos du président russe.

« Je n’accorde aucune importance à ce que dit Vladimir Poutine. Il a démontré qu’il ment chaque fois qu’il ouvre la bouche », a déclaré Trudeau.

« Il utilise délibérément la désinformation [and] la désinformation sur son propre peuple et sur toute autre personne qu’il peut atteindre via Internet, via les réseaux sociaux, via les fermes de robots russes et ainsi de suite. »

Le premier ministre a déclaré qu’il appartenait à Zelenskyy de parler de la situation militaire sur le terrain et que le gouvernement canadien resterait concentré sur la fermeté et la livraison à l’Ukraine de l’équipement et de l’aide dont elle a besoin pour gagner la guerre – qui a commencé lorsque La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022.

Oleksandr Musiienko, directeur du Centre d’études militaires et juridiques de Kiev, a déclaré que le moral des troupes ukrainiennes était très bon, tant qu’elles continuaient d’avancer.

« Nous devons aller de l’avant », a-t-il déclaré. « Quand je parle aux soldats et aux officiers, ils veulent bouger, ils veulent avancer. Ils veulent au moins essayer. »