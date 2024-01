Volodymyr Zelensky se prépare à remplacer le général ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se prépare à remplacer son général en chef dans ce qui constituerait le plus grand bouleversement du commandement militaire ukrainien depuis le début de l’invasion à grande échelle par la Russie il y a deux ans.

Zelensky a proposé lundi à Valeriy Zaluzhny, commandant en chef des forces armées, un nouveau rôle, mais le général a refusé, selon quatre personnes proches des discussions.

Deux d’entre eux ont déclaré que Zelensky avait clairement fait savoir à Zaluzhny que, peu importe s’il acceptait ou non ce rôle, il serait démis de ses fonctions actuelles.

Les quatre personnes ont averti que Zelensky n’avait pas encore limogé Zaloujny et pourrait ne pas le faire avant un certain temps après la parution dans les médias ukrainiens d’informations faisant état de l’éviction du général.

Lundi, le porte-parole de Zelensky, Serhiy Nykyforov, et le ministère de la Défense ont démenti les informations faisant état du limogeage de Zaluzhny.

“Chers journalistes, nous répondons immédiatement à tout le monde : non, ce n’est pas vrai”, a écrit le ministère sur sa chaîne Telegram sans fournir de contexte supplémentaire. Le bureau du président a refusé de commenter davantage mardi.

L’offre du président d’un nouveau rôle à Zaluzhny fait suite à des mois de spéculations sur son sort, alimentées par des informations répétées faisant état de tensions entre les deux hommes.

Leurs relations tendues se sont révélées au grand jour en novembre de l’année dernière, après que la contre-offensive tant médiatisée de l’Ukraine n’ait pas réussi à atteindre ses objectifs ambitieux de reconquérir les territoires perdus et de couper le pont terrestre de la Russie vers la Crimée. Zaluzhny a ensuite déclaré que la guerre était dans une « impasse ». Le bureau du président l’a fustigé pour avoir utilisé ce terme.

Remplacer Zaluzhny provoquerait également un tollé au sein de l’armée et de la société civile ukrainiennes, parmi lesquelles le général bénéficie d’un énorme soutien.

« Cela aura un impact très, très négatif sur le [morale] de l’armée », a déclaré l’historien militaire ukrainien Mykhailo Zhyrokhov à la radio NV de Kiev, tout en ajoutant qu’il pensait que les rumeurs étaient une « fabrication ».

Le remplacement de Zaluzhny pourrait également perturber les partenaires occidentaux de l’Ukraine, notamment les responsables militaires qui ont travaillé en étroite collaboration avec le général au cours des deux dernières années lors de l’élaboration de stratégies sur le champ de bataille. Et cela surviendrait à un moment critique de la guerre, alors que Kiev attend de voir si des milliards de dollars d’aide militaire et financière cruciale de la part des États-Unis et de l’UE seront versés.

Zaloujny n’a pas commenté les informations faisant état de son licenciement, bien qu’il ait publié lundi sur Facebook un selfie non daté avec son chef d’état-major Serhiy Shaptala, dans lequel tous deux portaient des sweat-shirts de l’armée ukrainienne. Le message a été partagé plus de 2 000 fois et a reçu des centaines de commentaires de soutien quelques minutes après sa publication.

Des informations faisant état de l’éviction imminente de Zaloujny ont commencé à circuler lundi soir dans les médias locaux, sur les chaînes Telegram locales anonymes et dans les commentaires publics d’hommes politiques étroitement liés à l’ancien président Petro Porochenko, que Zelensky a battu aux élections de 2019.

Mais quatre personnes connaissant la situation ont déclaré au Financial Times qu’une décision avait été prise au sein du bureau de Zelensky de démettre Zaluzhny de son poste.

Recommandé

Ce qui reste à déterminer, selon les quatre personnes connaissant le dossier, c’est le calendrier du départ de Zaluzhny, s’il acceptera un nouveau rôle et qui le remplacera en tant que commandant en chef.

Les candidats possibles à ce poste sont Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, et Kyrylo Budanov, chef de la direction du renseignement militaire du pays. Les deux hommes sont proches de Zelensky.

média ukrainien Miroir de la semaine a également rapporté cette série d’événements, citant ses sources au sein du bureau de Zelensky. Plusieurs autres médias ont cité des sources affirmant que Zaloujny avait été licencié ou qu’il le serait sous peu.

Militaire de carrière quatre étoiles surnommé le « Général de fer » par ses admirateurs, Zaluzhny, 50 ans, a été nommé par Zelensky au poste de commandant en chef en juillet 2021 et supervise les opérations militaires ukrainiennes depuis le début de la pleine guerre russe. à grande échelle en février 2022.

On lui attribue l’orchestration de plusieurs succès militaires de l’Ukraine, notamment la défense de Kiev dans les premiers jours de l’invasion russe, et les contre-offensives réussies dans la région orientale de Kharkiv et dans la capitale régionale méridionale de Kherson à l’automne 2022.

Dans un sondage ukrainien publié en décembre, 88 pour cent des Ukrainiens ont déclaré faire confiance à Zaloujny, contre 62 pour cent qui ont déclaré faire confiance à Zelensky. Considéré comme un concurrent politique potentiel, Zelensky aurait cherché à garder Zaloujny hors de la vue du public et l’aurait contourné pendant les moments clés de la guerre en communiquant des ordres aux subordonnés du général.