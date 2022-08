Volodymyr Zelensky remet une médaille à un soldat pour marquer la Journée nationale de l’armée de l’air dans une Ukraine déchirée par la guerre

Le président ukrainien Zelensky remet des médailles à un soldat alors qu’il marque la Journée nationale de la Force aérienne.

Le dirigeant héroïque, 44 ans, a remis le prix “Golden Star” aux soldats combattant la Russie alors que la guerre en Ukraine durait six mois en les déclarant Héros de l’Ukraine – la plus haute distinction du pays.

Le président Zelensky remet des médailles à un soldat alors qu’il marque la Journée nationale de l’Armée de l’air Crédit : AFP

Zelensky a déclaré: “Tous ceux qui défendent notre espace aérien se sont révélés beaucoup plus professionnels, plus courageux et plus motivés” Crédit : AFP

Il a également remis des médailles à Kyiv, déchirée par la guerre, aux familles des soldats tombés au combat – observant une minute de silence en leur honneur.

Le chef assiégé a déclaré: “Les pilotes ukrainiens, les chasseurs anti-aériens et tous ceux qui défendent notre espace aérien se sont révélés beaucoup plus professionnels, plus courageux et plus motivés”.

Cela survient alors que des soldats russes encerclés en Ukraine ont supplié leur ministre de la Défense de les aider à s’échapper.

L’un des 200 prisonniers a filmé un message sur les réseaux sociaux adressé au général Sergueï Choïgou affirmant qu’ils avaient été “abandonnés”.

Le militaire, qui s’est protégé le visage, a déclaré: «La situation est vraiment difficile.

“J’espère que vous entendez cela et que vous pouvez trouver un moyen pour nous de sortir.”

Il a dit : « Nous avons été laissés, abandonnés. Je suis maintenant à Kherson.”

Sa brigade a été isolée lorsque l’Ukraine a fait sauter un pont le 27 juillet alors qu’elle tentait de reprendre la ville méridionale de Kherson.