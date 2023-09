Volodymyr Zelensky prévient que Vladimir Poutine est « un deuxième Hitler » – alors que l’Ukraine et la Russie s’affrontent aujourd’hui à La Haye suite aux allégations de Moscou selon lesquelles « génocide » aurait été commis par Kiev

La bataille juridique de l’Ukraine contre la Russie au sujet des allégations de génocide utilisées par Moscou pour justifier son invasion de 2022 reprend aujourd’hui devant la plus haute juridiction des Nations Unies.

Les audiences de la Cour internationale de Justice, également connue sous le nom de Cour mondiale, verront l’Ukraine soutenue par un nombre record de 32 autres pays dans une manifestation de soutien majeure.

Kiev a lancé l’affaire peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, arguant que l’invasion était basée sur de fausses allégations de génocide contre les Russes de souche dans les régions de Luhansk et Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Au lieu de cela, les avocats de Kiev soutiendront que Moscou avait planifié des actes de génocide contre les Ukrainiens et a ensuite procédé à leur exécution en lançant une invasion et en tuant sans discernement des civils ukrainiens.

Ils veulent que le tribunal ordonne à la Russie de mettre fin à son invasion et de payer des réparations.

Cela survient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de « Hitler à part entière » dans une interview avec CBS.

Zelensky a déclaré que Poutine était devenu un « Hitler à part entière » et a mis en garde contre une Troisième Guerre mondiale si la Russie ne pouvait pas être vaincue en Ukraine.

Un manifestant tient une caricature de Poutine représenté avec un combover et une moustache hitlérienne

Un ouvrier porte une croix lors d’une cérémonie funéraire pour les personnes non identifiées tuées dans le district de Bucha au moment de l’occupation russe, dans un cimetière de Bucha, au nord-ouest de Kiev

Zelensky a exhorté le monde à réfléchir aux conséquences d’une victoire russe dans la guerre contre l’Ukraine, qui, selon lui, pourrait déclencher une Troisième Guerre mondiale.

Et il a reproché aux Russes de réélire constamment Poutine à la présidence pendant près d’un quart de siècle.

« La société russe a perdu le respect du monde », a-t-il déclaré. «Il l’a élu et réélu et a élevé un deuxième Hitler.

« Si les Russes atteignent la Pologne, que se passera-t-il ensuite ? Troisième Guerre mondiale ?

Les médias ukrainiens qualifient souvent Poutine de « Putler », le comparant à Adolf Hitler, le chef de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Poutine et d’autres responsables russes qualifient régulièrement Zelensky de « nazi », et le dictateur du Kremlin affirme que son objectif dans son « opération militaire spéciale » est de « dénazifier » l’Ukraine.

Zelensky a ensuite promis que la contre-offensive progressive de son pays ne s’arrêterait pas lorsque l’hiver arriverait en Ukraine.

‘[We need] désoccuper le territoire le plus longtemps possible et avancer », a déclaré le président ukrainien, qui recherche désespérément de nouvelles armes et munitions en provenance de l’Occident.

«Même si c’est à moins d’un demi-mile ou 100 mètres, vous devez le faire.

« Dans les endroits où les véhicules blindés ne peuvent pas circuler, nous volons. Si nous ne savons pas voler, nous enverrons des drones.

« Nous ne devons pas laisser de répit à Poutine », a-t-il conclu.

En déposant son dossier devant la Cour internationale de Justice l’année dernière, l’Ukraine a déclaré que « la Russie a renversé la Convention sur le génocide – en faisant de fausses allégations de génocide comme base d’actions de sa part qui constituent de graves violations des droits humains de millions de personnes. » de personnes à travers l’Ukraine.

L’Ukraine a porté l’affaire devant le tribunal de La Haye sur la base de la Convention sur le génocide de 1948, que Moscou et Kiev ont ratifiée.

Un homme pousse son vélo à travers des débris et détruit des véhicules militaires russes dans une rue le 6 avril 2022 à Bucha, en Ukraine

Un graffiti représentant Poutine avec une moustache hitlérienne est visible

Vue du Palais de la Paix qui abrite le Tribunal mondial où se déroule la bataille juridique de l’Ukraine contre la Russie concernant les allégations de génocide utilisées par Moscou pour justifier son invasion de 2022

Dans une décision provisoire rendue en mars 2022, le tribunal a ordonné à la Russie de mettre fin aux hostilités en Ukraine, une décision juridique contraignante que Moscou a bafouée alors qu’elle poursuit ses attaques dévastatrices contre les villes ukrainiennes.

Les audiences de cette semaine devraient voir les avocats de la Russie affirmer que le tribunal n’a pas compétence pour connaître de l’affaire, tandis que l’Ukraine appellera les juges à avancer sans attendre les audiences sur le fond de ses allégations.

Dans une démonstration sans précédent de soutien international à Kiev, 32 alliés de l’Ukraine, dont le Canada, l’Australie et tous les pays membres de l’Union européenne, à l’exception de la Hongrie, feront également des déclarations en faveur des arguments juridiques de Kiev.

Les États-Unis ont demandé à participer aux côtés de l’Ukraine, mais les juges du tribunal de l’ONU ont rejeté la demande américaine.

Il faudra probablement des semaines, voire des mois, au panel de juges internationaux de la Cour pour prendre une décision sur la poursuite ou non de l’affaire.

Et même si tel était le cas, la décision finale ne sera probablement rendue que dans des années.

La Cour internationale de Justice connaît des différends entre nations sur des questions de droit, contrairement à la Cour pénale internationale, également basée à La Haye, qui tient les individus pénalement responsables d’infractions telles que crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

La CPI a émis un mandat d’arrêt pour crimes de guerre contre le président Poutine, l’accusant d’être responsable de l’enlèvement d’enfants ukrainiens.