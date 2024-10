Le président Volodymyr Zelensky a dévoilé mercredi son « plan de victoire » très attendu au parlement ukrainien, exhortant son pays fatigué par la guerre à rester uni à un moment précaire à l’approche de l’élection présidentielle du 5 novembre chez son principal allié américain.

Alors que les troupes russes avancent dans l’est et qu’un hiver sombre de pénurie d’électricité se profile, il a déclaré aux législateurs que son plan contenait cinq points principaux qui reposaient sur les alliés de Kiev, dont une invitation inconditionnelle à rejoindre l’OTAN et un soutien spécifique en matière d’armement.

« Avec nos partenaires, nous devons changer les circonstances pour que la guerre prenne fin. Quoi qu’il en soit, [Russian President Vladimir] Poutine le veut. Nous devons tous changer les circonstances pour que la Russie soit contrainte à la paix », a-t-il déclaré aux législateurs et aux hauts responsables.

Zelensky a souligné la nécessité pour l’Ukraine de se doter d’une capacité de dissuasion non nucléaire qui, selon lui, serait suffisante pour détruire la puissance militaire russe. Il n’a pas donné plus de détails, mais a déclaré qu’il existait un addendum secret supplémentaire qu’il ne pouvait pas divulguer.

Une femme âgée passe devant des bâtiments endommagés par les bombardements, à Pokrovsk, dans la région orientale de Donetsk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. (Roman Pilipey/AFP/Getty Images)

Zelensky a proposé que l’Ukraine signe un accord avec les États-Unis, l’UE et d’autres alliés anonymes qui permettraient des investissements et une utilisation conjoints des ressources naturelles de l’Ukraine, qui valent des milliers de milliards, a-t-il déclaré.

« Il s’agit notamment de l’uranium, du titane, du lithium, du graphite et d’autres ressources stratégiquement précieuses qui renforceront soit la Russie et ses alliés, soit l’Ukraine et le monde démocratique dans la compétition mondiale », a-t-il déclaré.

« Très irréaliste »

Le discours s’est déroulé en présence de hauts responsables militaires, du renseignement et de la politique, ainsi que de législateurs, dont certains se sont parfois levés pour applaudir, bien qu’il ait été critiqué par certains législateurs.

Oleksii Honcharenko, qui siège en tant qu’indépendant au Parlement, a déclaré que le projet semblait « très irréaliste ».

« Nous mettons presque tout sur nos partenaires. Et quelles exigences avons-nous envers nous-mêmes ? » dit-il.

Roman Lozynskyi, un député du parti de Zelensky, a déclaré que cela semblait « fantastique », mais que de telles demandes passées – comme celles concernant les F-16 ou les missiles britanniques Storm Shadow – avaient autrefois semblé irréalistes mais avaient néanmoins donné des résultats.

Le discours de Zelensky visait à persuader l’opinion publique épuisée que la guerre peut prendre fin bientôt et à souligner l’importance pour les Ukrainiens ordinaires de rester unis alors que les défis de guerre s’accumulent.

« Nous avons obtenu et obtenons des résultats dans les batailles grâce à notre unité. Par conséquent, ne perdez pas l’unité », a-t-il déclaré.

Le Kremlin a déclaré qu’il était trop tôt pour commenter en détail le plan de Zelensky, mais que Kiev devait « se dégriser » et prendre conscience de la futilité des politiques qu’il poursuit.

Les élections américaines, un point d’interrogation

L’Ukraine est confrontée à la fois à des difficultés et à l’incertitude à l’approche des élections américaines qui pourraient ramener Donald Trump à la Maison Blanche.

L’ancien président républicain s’est engagé à mettre rapidement fin à la guerre avant d’entrer en fonction s’il gagne, une idée qui, craignent les partisans de Kiev, impliquerait de grandes concessions au nom d’un accord rapide.

Zelensky a rencontré le président américain Joe Biden à Washington fin septembre pour lui présenter son plan. Au cours d’une tournée éclair en Europe, le dirigeant ukrainien a rencontré les dirigeants de Grande-Bretagne, de France, d’Italie et d’Allemagne pour en discuter.

Zelensky a déclaré qu’il se rendrait jeudi au sommet des dirigeants de l’Union européenne à Bruxelles pour présenter son plan.

REGARDER l Zelenskyy a rencontré Biden et Harris, mais la victoire des Républicains changerait la dynamique : Le président ukrainien Zelensky se rend à la Maison Blanche pour promouvoir un plan visant à gagner la guerre Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est à la Maison Blanche pour promouvoir son plan de victoire. Sa visite intervient alors que le président américain Joe Biden annonce une nouvelle aide de plusieurs milliards de dollars pour Kiev.

La Russie et l’Ukraine contestent les statuts des villages de l’Est

Mercredi, lors de la guerre, la Russie a lancé l’une de ses plus grandes salves de drones sur l’Ukraine ces derniers mois, ciblant Kiev et d’autres villes et déclenchant un incendie dans une installation industrielle dans la région occidentale de Ternopil, selon des responsables ukrainiens.

Les défenses aériennes ont abattu 51 des 136 drones utilisés lors de l’attaque, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne dans son communiqué. Vingt drones étaient toujours dans les airs et 60 étaient portés disparus, peut-être après avoir été interceptés par des systèmes de guerre électronique, précise le communiqué.

Près de 50 pompiers ont éteint un « incendie à grande échelle » dans la région de Ternopil, a écrit l’administration militaire sur l’application de messagerie Telegram.

« Il n’y a pas eu de blessés », a-t-il ajouté, sans préciser l’identité de l’établissement concerné.

REGARDER l Un combattant volontaire canadien bénéficiant de l’aide vitale des troupes ukrainiennes : Le Canada qui combat en Ukraine décrit sa survie à une attaque au mortier russe Un ancien soldat canadien, identifié uniquement sous le nom de « Shadow », décrit avoir été grièvement blessé alors qu’il combattait avec l’Ukraine dans la région très contestée de Donetsk. Il retrouve David Common de CBC deux ans après leur première conversation pour expliquer ce qui s’est passé et pourquoi il est impatient de retourner au front.

L’armée de l’air a déclaré que la Russie avait également tiré deux missiles sur les régions du nord de Tchernihiv et de l’est de Donetsk, mais a précisé ce qui leur était arrivé. La Russie n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur sa dernière frappe.

L’attaque du drone a provoqué un incendie dans une résidence privée dans la région située à l’extérieur de la capitale et endommagé plusieurs autres bâtiments, selon le gouverneur Rouslan Kravchenko.

La région a été sous alerte aérienne pendant plus de 12 heures en raison de l’attaque.

Kravchenko a déclaré qu’il n’y avait eu aucune victime.

Tous les drones qui ont ciblé Kiev pendant la nuit ont été détruits et aucun dommage ni blessé n’a été signalé, a déclaré Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de la ville.

Les frappes russes ont mis à rude épreuve les installations électriques ukrainiennes cette année et de longues coupures de courant et d’autres pannes rendront presque certainement l’hiver imminent difficile pour les Ukrainiens ordinaires, loin de la ligne de front où les troupes russes progressent.

Les gouverneurs des régions méridionales de Kherson et de Mykolaïv ont signalé mercredi des coupures d’électricité, les autorités énergétiques de la région de Mykolaïv affirmant que 272 000 consommateurs avaient été touchés.

Sur le terrain, l’agence de presse officielle russe TASS a cité le ministère russe de la Défense rapportant que les forces russes ont capturé deux villages dans l’est de l’Ukraine : Krasnyi Yar dans la région de Donetsk et Nevske dans la région de Luhansk, comme l’a déclaré mercredi.

L’armée ukrainienne a déclaré qu’elle avait repoussé les attaques russes près de Krasnyi Yar sur le front de Pokrovsk au cours de la journée écoulée et que les forces russes avaient tenté de percer les défenses ukrainiennes autour de Nevske sur le front Lyman, selon un communiqué publié le matin sur l’application de messagerie Telegram. .