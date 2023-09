Volodymyr Zelensky met en garde contre une troisième guerre mondiale si l’Ukraine est vaincue

Président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les États-Unis à continuer de soutenir leur pays dans sa lutte contre la Russie, avertissant qu’une défaite potentielle pourrait signifier le début d’une Troisième Guerre mondiale.

Dans une interview accordée à l’émission « 60 Minutes » de CBS diffusée dimancheZelensky s’est dit reconnaissant du soutien que l’Amérique a apporté à son pays jusqu’à présent, mais il a noté que le financement américain sert une cause bien plus importante en gardant à distance les ambitions du président russe Vladimir Poutine.

« Si l’Ukraine tombe, que se passera-t-il dans 10 ans ? Pensez-y », a déclaré Zelenskyy à Scott Pelley de CBS, selon une traduction fournie par le réseau. « Si [the Russians] atteindre la Pologne, quelle est la prochaine étape ? Une troisième guerre mondiale ?

« Nous combattons (…) un État nucléaire qui menace de détruire le monde », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Si l’Ukraine tombe, que se passera-t-il dans dix ans ? … Si [the Russians] atteindre la Pologne, quelle est la prochaine étape ? Une troisième guerre mondiale ? https://t.co/uDGl2LK1w1pic.twitter.com/AbFq6zPFxj – 60 minutes (@60minutes) 17 septembre 2023

Lorsqu’on lui a demandé si la guerre nécessiterait potentiellement 70 milliards de dollars supplémentaires – un chiffre approximatif du montant total du soutien que les États-Unis ont jusqu’à présent apporté à l’Ukraine – Zelensky a répondu : « Je n’ai pas de réponse. »

Il a ajouté que cela dépendrait de la détermination du monde à vaincre Poutine.

« Nous ne pouvons pas changer Poutine », a déclaré Zelensky. « La société russe a [lost] le respect du monde. Ils l’ont élu et réélu et ont élevé un deuxième Hitler. Ils ont fait ça. Nous ne pouvons pas remonter le temps. Mais nous pouvons l’arrêter ici.

Zelensky a ajouté qu’il s’attend à ce que Poutine continue de menacer d’utiliser des armes nucléaires contre son pays alors que les États-Unis se dirigent vers le cycle de l’élection présidentielle de 2024.

« Il attend que les États-Unis deviennent moins stables. Il pense que cela se produira lors des élections américaines », a déclaré Zelensky.

« Il utilisera le risque d’utiliser des armes nucléaires pour alimenter cette [instability], » il ajouta.

Le dirigeant ukrainien devrait se rendre à Washington plus tard cette semaine, où il devrait visiter le Capitole et rencontrer le président Joe Biden à la Maison Blanche dans le cadre d’un voyage aux États-Unis pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Sa visite intervient à un moment critique alors que Biden a demandé aux législateurs d’approuver un paquet de 24 milliards de dollars pour Kiev – une demande que les Républicains les plus radicaux, dont la représentante Marjorie Taylor Greeneont ouvertement frappé.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.) a déclaré à Punchbowl News Lundi, il compte également rencontrer Zelensky.

Les législateurs du Congrès ont jusqu’à présent donné leur feu vert à un total de 113 milliards de dollars pour l’Ukraine, dont 70 milliards de dollars pour la sécurité et le renseignement, entre autres. selon le New York Times.

