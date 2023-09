Volodymyr Zelensky met en garde contre une troisième guerre mondiale si l’Ukraine est vaincue

Dans une interview accordée à l’émission « 60 Minutes » de CBS diffusée dimanche Zelensky s’est dit reconnaissant du soutien que l’Amérique a apporté à son pays jusqu’à présent, mais il a noté que le financement américain sert une cause bien plus importante en gardant à distance les ambitions du président russe Vladimir Poutine.

« Si l’Ukraine tombe, que se passera-t-il dans 10 ans ? Pensez-y », a déclaré Zelenskyy à Scott Pelley de CBS, selon une traduction fournie par le réseau. « Si [the Russians] atteindre la Pologne, quelle est la prochaine étape ? Une troisième guerre mondiale ?

« Nous ne pouvons pas changer Poutine », a déclaré Zelensky. « La société russe a [lost] le respect du monde. Ils l’ont élu et réélu et ont élevé un deuxième Hitler. Ils ont fait ça. Nous ne pouvons pas remonter le temps. Mais nous pouvons l’arrêter ici.

Le dirigeant ukrainien devrait se rendre à Washington plus tard cette semaine, où il devrait visiter le Capitole et rencontrer le président Joe Biden à la Maison Blanche dans le cadre d’un voyage aux États-Unis pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Sa visite intervient à un moment critique alors que Biden a demandé aux législateurs d’approuver un paquet de 24 milliards de dollars pour Kiev – une demande que les Républicains les plus radicaux, dont la représentante Marjorie Taylor Greeneont ouvertement frappé.