Volodymyr Zelensky exhorte les pays à forcer le CIO à interdire les athlètes russes

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel passionné à un groupe de 35 ministres internationaux des sports et du gouvernement, les exhortant à pousser le Comité international olympique (CIO) à exclure les athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris. “L’État russe a choisi la voie de la terreur et c’est pourquoi il n’a pas sa place dans le monde civilisé”, a déclaré Zelensky lors de l’appel qui comprenait le secrétaire d’État adjoint américain Lee Satterfield.

L’appel a été mis en place pour faire face à un débat frémissant sur ce qu’il faut faire avec les athlètes de Russie et de Biélorussie avec les Jeux de Paris dans 17 mois et les principaux événements de qualification olympique qui doivent commencer ce printemps. Actuellement, le CIO exhorte toutes les fédérations sportives à interdire les compétitions aux athlètes russes et biélorusses, mais cherche un moyen de les autoriser à participer aux Jeux olympiques de 2024, peut-être en tant qu’athlètes indépendants, ce à quoi Zelensky s’oppose.

“Combien d’athlètes russes se sont prononcés pour condamner la terreur déclenchée par leur État ?” Zelensky a dit aux ministres selon une transcription de ses propos, publiée par son bureau. « En fait, il n’y a presque pas de condamnation de ce genre. Il n’y a que quelques voix isolées qui s’estompent.

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’hiver dernier, le CIO a interdit la participation aux événements sportifs internationaux organisés en Russie et en Biélorussie et a demandé à toutes les fédérations sportives d’interdire les athlètes des deux pays. Mais dernièrement, il a adouci cette position, invoquant sa “mission unificatrice” de promouvoir le sport au-dessus des conflits politiques. Au cours des derniers mois, le CIO a obtenu le soutien de nombreux grands pays pour cette tentative.

“Cette question de la participation des athlètes est très différente des questions de sanctions pour leur gouvernement”, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, en décembre dernier. “La question de la participation des athlètes n’a jamais fait et ne pouvait pas faire partie des sanctions car la condition du Mouvement olympique était, est toujours et reste que les athlètes [should] ne pas être ternis pour les actes de leur gouvernement tant qu’ils n’y contribuent pas ou ne le soutiennent pas.

Les responsables du Comité olympique et paralympique américain (USOPC) ont soutenu les interdictions du CIO sur la Russie et la Biélorussie et ont également soutenu les efforts du CIO pour trouver un moyen possible d’autoriser les athlètes de ces pays aux Jeux olympiques de Paris, mais seulement s’il est clair qu’ils concourent en tant que individus et non en tant que représentants de la Russie ou de la Biélorussie.

Le département d’Etat consultera l’USOPC pour déterminer la politique du pays concernant la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux de 2024, a déclaré un porte-parole du département d’Etat.