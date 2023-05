Volodymyr Zelensky arrive pour le sommet du G7 avec Rishi Sunak et les dirigeants mondiaux après que les États-Unis ont donné le feu vert aux F-16

VOLODYMYR Zelensky a atterri au Japon pour assister à un sommet clé du G7 avec Rishi Sunak et d’autres dirigeants mondiaux.

Le président ukrainien a déclaré que « la paix se rapprochera » après son arrivée à la conférence d’Hiroshima samedi.

Avion transportant le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivant à Hiroshima Crédit : EPA

Zelensky débarque à son arrivée au Japon Crédit : AFP

Zelensky a l’air sévère alors qu’il se prépare pour les réunions clés du week-end Crédit : EPA

Des photos montraient Zelensky – vêtu de ses treillis verts – arrivant à Hiroshima avant d’être chassé dans un cortège dans une BMW noire.

« Japon. G7. Rencontres importantes avec les partenaires et amis de l’Ukraine. Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire », a-t-il tweeté.

Zelensky – une ancienne star de la télévision devenue chef de guerre inspirant – a fait une tournée mondiale éclair au cours de la semaine dernière.

Il a essayé de rassembler plus d’armes et de soutenir l’Ukraine alors qu’elle continue de défendre son pays contre la Russie.

Cela survient après que le président américain Joe Biden a finalement donné le feu vert aux alliés pour remettre des avions de chasse F-16 à l’Ukraine.

Le président Zelensky a fait le tour du monde pour assister au G7.

L’accord sur les avions de chasse marque une avancée majeure dans son armement pour combattre Poutine dans les airs.

Rishi Sunak mène la campagne depuis des mois pour l’aider à obtenir la nouvelle technologie qu’il réclame avant une nouvelle offensive printanière dans la guerre de 15 mois.

Et la nuit dernière, il est apparu que les Américains donneraient enfin le feu vert pour que leurs avions soient utilisés après des mois de résistance aux appels.

Des initiés du gouvernement ont déclaré qu’il était peu probable que les avions de combat britanniques contre les typhons que Zelensky avait exigés puissent être utilisés de sitôt – et ils ont toujours été un objectif à long terme pour former des combattants sur notre kit à la place.

Les Pays-Bas seront probablement les premiers à envoyer des avions conçus par les États-Unis – qui nécessitaient l’autorisation des États-Unis – car 24 d’entre eux devraient bientôt être mis hors service.

L’Ukraine a déjà reçu d’anciens combattants soviétiques de Pologne et de Slovaquie.

Pendant ce temps, Zelensky martèlera l’Inde, le Brésil et l’Indonésie pour sortir de la clôture et soutenir sa nation déchirée par la guerre au profit du monde entier.

Il devrait s’adresser au G7 à Hiroshima demain (dimanche) lors de discussions en coulisses avec les dirigeants sur la paix et la sécurité à Hiroshima, après s’être arrêté en Arabie saoudite vendredi après-midi pour s’adresser aux dirigeants.

Hier soir, le Premier ministre Rishi Sunak a averti Poutine « nous n’allons nulle part » et soutiendra l’Ukraine jusqu’au bout.

Le Premier ministre, qui a dirigé les efforts internationaux pour aider Zelensky à obtenir les avions et les armes qu’il veut, a déposé hier une gerbe au mémorial de la paix d’Hiroshima qui disait : « Shakespeare nous dit de ‘donner des mots de chagrin’. Pourtant, la langue échoue à la lumière de la bombe flash silencieux.

Aucun mot ne peut décrire l’horreur et la souffrance des habitants d’Hiroshima et de Nagasaki. Mais ce que nous pouvons dire, de tout notre cœur et de toute notre âme, n’est plus.

Il rencontrera le président français Macron et le président indonésien Widodo aujourd’hui pour une série de discussions bilatérales, et le Premier ministre indien Modi dimanche.

Mais il n’aura pas de conversation en tête-à-tête avec le président Biden, car on s’attend à ce qu’il lui rende visite à Washington pour un voyage officiel le mois prochain.

Le couple a déjà tenu deux conversations en tête-à-tête – le plus récemment en Irlande du Nord le mois dernier – depuis que le Premier ministre a pris ses fonctions l’année dernière.

L’invasion de la Russie a été revendiquée par Poutine comme une simple « opération militaire spéciale » qui ne durerait que deux semaines lorsqu’il a frappé le 24 février 2022.

Aujourd’hui, des dizaines de milliers de Russes – jusqu’à 200 000 – gisent morts dans les champs à travers l’Ukraine.

Et des millions de civils ukrainiens ont enduré une misère indicible alors que les villes ont été dévastées et leurs maisons volées.

Poutine croyait bêtement que ses forces seraient accueillies en Ukraine en tant que libérateurs.

Mais au lieu de cela, l’attaque initiale s’est terminée par un désastre qui a vu ses forces dévastées et renvoyées en Russie.

Kiev continue de réclamer des armes occidentales dont ils pensent avoir besoin pour vaincre les Russes.

Le monde attend de voir ce que l’Ukraine réalisera dans sa prochaine contre-offensive – dans l’espoir qu’elle pourrait fournir des gains clés sur la ligne de front, en particulier autour de Bakhmut.

Zelensky a voyagé dans une BMW noire à son arrivée au Japon Crédit : Getty