Volodymyr Zelensky appelle à la discipline alors que des fissures apparaissent dans l’unité de Kiev

Le discours vidéo de Volodymyr Zelensky lundi soir était direct.

« Nous devons nous ressaisir », a déclaré le président ukrainien. « Nous ne pouvons pas nous détendre ni nous laisser diviser par des différends ou des priorités différentes. »

C’était un message adressé au peuple ukrainien qui ressentait les lourdes tensions de 19 mois de guerre d’agression russe. C’était également un message adressé à sa propre équipe de conseillers et d’officiers militaires dont le moral a été mis à mal par les progrès limités sur le champ de bataille et par la profonde inquiétude suscitée par le soutien occidental chancelant à l’effort de guerre de l’Ukraine.

La discipline de communication à toute épreuve de Kiev a faibli ces derniers jours alors que les divergences sur la messagerie et, potentiellement, sur la stratégie sont apparues au grand jour.

Au cours du week-end, Zelensky a rejeté l’évaluation de son propre commandant militaire selon laquelle la guerre avec la Russie était dans une « impasse ».

Dans une interview publiée la semaine dernière parallèlement à un article d’opinion et à un essai plus long dans The Economist, le chef d’état-major ukrainien, Valeriy Zaluzhnyi, a utilisé le mot « impasse » pour décrire l’état de la guerre. L’argument du général était que les combats étaient devenus « positionnels » et que de grandes avancées technologiques seraient nécessaires pour changer la dynamique et redonner l’avantage à l’Ukraine.

Il s’agissait d’un long exposé de sa pensée militaire et d’une tentative de plaider en faveur d’armes plus sophistiquées. Mais Zelensky et ses plus proches collaborateurs estiment qu’en utilisant le mot impasse, Zaluzhnyi a envoyé un mauvais signal aux alliés occidentaux : il ne servait à rien d’envoyer davantage d’armes à l’Ukraine car elle ne pouvait pas gagner la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, à droite, et le chef d’état-major général Valeriy Zaluzhnyi, à gauche, lors d’une visite dans un centre d’entraînement d’artillerie au début du mois. © Service de presse présidentiel ukrainien/Handout/Reuters

Ihor Zhovkva, l’un des principaux conseillers de Zelensky, est apparu vendredi sur la chaîne d’information nationale ukrainienne pour dénoncer l’intervention publique du général. Zhovkva a déclaré qu’il existait des forums privés où Zaluzhnyi pouvait exprimer ses opinions. L’éditorial avait « fait [Russia’s] travailler plus facilement», a-t-il ajouté.

Outre les réprimandes publiques de son bureau, Zelensky a affirmé son autorité sur son chef militaire en limogeant le chef des forces spéciales, Viktor Khorenko.

Khorenko a déclaré aux journalistes qu’il avait appris son licenciement par les médias et a affirmé que Zaluzhnyi n’était pas au courant de la décision.

Ce limogeage était un « signal adressé à l’armée ukrainienne, et en premier lieu à Zaloujnyi, pour montrer qui détient le pouvoir », a déclaré Oleksiy Goncharenko, député de l’opposition.

Après une contre-offensive estivale tant attendue qui n’a pas atteint son objectif de libérer les territoires sous occupation russe, Zelensky a déclaré dimanche à NBC News que l’armée ukrainienne présenterait « des plans différents, avec des opérations différentes afin de pouvoir se déplacer ». avant”.

Les forces ukrainiennes continuent de faire pression sur les Russes le long de la ligne de front, mais les défenses russes fortifiées et les profonds champs de mines ont permis une avancée de seulement 17 km en cinq mois.

Un sombre bilan des perspectives de l’Ukraine – et une image peu flatteuse d’un Zelensky têtu – a également été publié dans un rapport de Simon Shuster dans le magazine Time à la fin du mois dernier. Shuster est l’auteur d’une prochaine biographie de Zelensky et a bénéficié d’un accès étroit au président et à son entourage.

Shuster se souvient que l’un des plus proches collaborateurs de Zelensky avait déclaré que le président « se faisait des illusions ». . . Nous n’avons plus d’options. Nous ne gagnons pas. Mais essaie de lui dire ça.

Les réactions à l’article dans l’entourage de Zelensky ont été confuses. Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel, l’a qualifié sur Telegram de « texte très important » avant de supprimer le message. D’autres ont déclaré qu’il était parvenu à des conclusions erronées ou mettaient en doute la véracité de ses sources.

Des rumeurs de tensions entre Zelensky et son plus haut commandant militaire ont déjà fait surface – par exemple au sujet de la défense acharnée de Bakhmut par l’Ukraine, une ville de l’Est sans grande valeur stratégique – mais se sont révélées difficiles à étayer.

“Il y a une véritable crise politique au sein de l’administration présidentielle”, a déclaré Goncharenko. « Je ne comprends pas vraiment leur réaction parce que Zaluzhnyi a écrit sur des choses qui sont évidentes. Je pense que cette réaction reflète le fait qu’ils ne voient pas seulement Zaloujnyi comme un général, mais comme un concurrent politique.»

Recommandé

Des sondages d’opinion antérieurs ont montré que Zaluzhnyi était le personnage le mieux placé pour défier le président et que les Ukrainiens souhaitaient voir les anciens soldats jouer un rôle plus important dans la vie politique. Cependant, rien ne prouve qu’il nourrisse des ambitions politiques et Zelensky a exclu lundi la tenue d’élections pendant la guerre.

Un responsable du bureau du président a nié l’existence d’une désunion entre les dirigeants politiques et les hauts gradés, la décrivant comme de la désinformation et « l’un des récits russes préférés… ». . . cela arrive à n’importe quelle occasion appropriée ».